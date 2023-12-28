Войти
Lenta.ru

Дистанционно управляемая БМП, гаубица «Коалиция» и дроны-камикадзе. Что известно о новом оружии России в зоне СВО?

393
0
0
Военнослужащий ВС РФ с FPV-дроном
Военнослужащий ВС РФ с FPV-дроном.
Источник изображения: Лев Федосеев/ ТАСС

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал о новой технике, которая появится в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Среди нового оружия — дроны-камикадзе, гаубицы, дистанционно управляемая боевая машина пехоты (БМП) и радиолокационные станции (РЛС) для защиты от налетов беспилотников с Украины.

Ранее глава госкорпорации заявлял, что в России создадут новейшую бикалиберную реактивную систему залпового огня «Возрождение», она будет использоваться и как установка для дистанционного минирования, и как РСЗО за счет пусков двух типов снарядов.

Россия усовершенствует защиту от беспилотников

Чемезов заявил, что в России сейчас созданы и активно применяются новые малогабаритные РЛС для защиты от налетов дронов с Украины. Они уже устанавливаются на наиболее опасных направлениях, в том числе для защиты российских городов. По словам главы «Ростеха», РЛС засекают беспилотники противника за несколько десятков километров, после чего передают информацию о цели для ее поражения.

Обучение операторов FPV (First Person View) дронов на полигоне на базе добровольческого батальона имени П.А. Судоплатова в Запорожской области


Военнослужащий ВС РФ управляет FPV-дроном.
Источник: Павел Лисицын / РИА Новости

В декабре в России разработали малогабаритный комплекс «Антидрон», предназначенный для выявления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В него входит состоящая из четырех фазированных антенных решеток РЛС. Подобная станция способна выявлять, распознавать и идентифицировать дроны, летящие со скоростью до 250 километров в час, на дальности до десяти километров.

При этом, объявил Чемезов, Россия обзаведется новыми дронами-камикадзе. В России создан новый барражирующий боеприпас «Суперкам» с высокой степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

На СВО отправят гаубицы, превосходящие технику НАТО

Новейшая российская гаубица «Коалиция» должна скоро появиться в зоне СВО, чтобы обеспечить существенное преимущество над гаубицами НАТО по дальности, рассказал Чемезов. По его словам, для того, чтобы обеспечить преимущество над западными образцами артиллерии по дальности стрельбы, в зоне боевых действий нужны гаубицы подобного класса. «Такое преимущество у "Коалиции" есть, и оно существенное», — подчеркнул он.

Самоходная гаубица «Коалиция-СВ» механизированной колонны Московского гарнизона во время тренировки к военному параду на Красной площади 9 мая 2017 года


Самоходные гаубицы "Коалиция-СВ".
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

«Коалиция-СВ» предназначена для уничтожения артиллерийских батарей, бронетехники и живой силы противника. Предполагается, что дальность стрельбы составляет 70 километров, что превосходит почти все западные аналоги.

Также в зоне СВО на Украине собираются опробовать дистанционно БМП. Чемезов заявил, что подобная техника перспективна, так как «позволит исключить риск поражения экипажа на самых опасных направлениях». Он отметил, что сейчас машина проходит испытания. После их завершения БМП должны опробовать уже непосредственно в боевых условиях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
NATO
БПЛА
Похожие новости
18.09.2020
Отечественные поставщики готовы вытеснить западное оружие с турецкого рынка
17.11.2017
Подробности Государственной программы вооружения до 2027 года
16.11.2017
19 триллионов принимают на вооружение
21.07.2017
Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
02.09.2015
КРЭТ представил на МАКС-2015 более 450 разработок
02.09.2015
КРЭТ принял участие в «МАКС-2015»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.12 10:38
  • 57751
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.12 09:04
  • 1
"Росатом" полностью выполнил гособоронзаказ в 2023 году
  • 28.12 08:43
  • 6
Украинские СМИ впервые показали морской дрон «Козак Мамай»
  • 28.12 08:18
  • 5
«Станет самым совершенным танком в мире»: Венгрия вошла в программу создания танка Panther KF51
  • 28.12 07:32
  • 1
В России работают над повышением огневой мощи танка Т-14
  • 28.12 05:58
  • 2
Сергей Чемезов: технологическое превосходство Запада в военной сфере – миф
  • 28.12 02:11
  • 1
Атаке украинских самолетов на Феодосию помогали системы НАТО
  • 27.12 14:35
  • 0
Разделяй и властвуй: Англия всегда считала Россию врагом №1
  • 27.12 13:08
  • 204
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 26.12 14:44
  • 1
Путин: серию корветов планируется построить на "Северной верфи" с 2024 по 2035 год
  • 26.12 09:10
  • 451
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 26.12 05:59
  • 2
ВКС России получили пятый в 2023 году новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 26.12 03:41
  • 1
Названа особенность российского боевого дрона "Термит"
  • 26.12 01:16
  • 332
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.12 12:27
  • 2
США в обход НАТО готовят Скандинавию к войне с Россией