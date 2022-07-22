В США оценили российскую «Коалицию»

Российский 152-миллиметровый межвидовой артиллерийский комплекс 2С35 «Коалиция-СВ», созданный на основе самоходной гаубицы 2С19 «Мста-С», по дальности стрельбы, составляющей 70 километров, превосходит большинство западных артиллерийских систем. Такую оценку приводит американское издание 19FortyFive.

В публикации утверждается, что если бы 2С35 «Коалиция-СВ» использовалась российской стороной в ходе спецоперации на Украине, она бы «нашла равных» в американских реактивных системах залпового огня (РСЗО) High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS, способных запускать ракеты с дальностью 70 километров и более.

Издание уверяет, что Вооруженные силы (ВС) России не используют 2С35 «Коалиция-СВ» в ходе спецоперации, поскольку опасаются утечек ценной информации о данном комплексе.

В июне, по версии американского журнала Military Watch Magazine, российский артиллерийский комплекс 2С35 «Коалиция-СВ» вошел в пятерку самых опасных в мире.

В январе 2021 года РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщило, что новейшую российскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Коалиция-СВ» испытали в режиме «шквал огня».