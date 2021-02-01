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«Коалиция-СВ» выпустила шесть снарядов и поразила одну цель всеми одновременно

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Источник изображения: Фото: Владимир Песня / Фотохост-агентство/РИА Новости

Новейшую российскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Коалиция-СВ» испытали в режиме «шквал огня». Об этом агентству РИА Новости сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Он рассказал, что САУ произвела шесть выстрелов, но снаряды поразили одну мишень одновременно. Этого удалось достичь благодаря стрельбе под разными углами. Также значение имеет разный заряд пороха в каждом выстреле. Система управления огнем «Коалиции-СВ» практически мгновенно высчитывает необходимые параметры перед стрельбой и корректирует каждый последующий выстрел, замеряя истинные скорости полета снарядов.

Агентство отмечает, что «шквал огня» не является уникальным режимом для российской самоходной артиллерии. Так, немецкая гаубица PzH 2000 способна поразить цель одновременно пятью снарядами, а шведско-финская AMOS успевает сделать до восьми выстрелов сразу из двух стволов.

В октябре 2020 года стало известно, что армия США испытает 155-миллиметровую шведскую самоходную артиллерийскую установку Archer. Breaking Defense тогда утверждало, что данная гаубица может открыть огонь по позициям противника уже через 20 секунд после того, как получит его координаты. В течение двух минут после первого выстрела оружие может применяться еще пять-семь раз, после чего продвинуться с места, откуда открывался огонь, на полкилометра. Издание уверяет, что «даже такому противнику, как Россия, потребуется несколько минут для определения и уничтожения положения соответствующих позиций Archer», заряжание которой происходит автоматически.

152-миллиметровая одноствольная самоходная гаубица 2С35 «Коалиция-СВ» предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, живой силы, ПВО, ПРО и других объектов. Она способна поражать цели на дистанции до 70 километров, орудие имеет скорострельность до 10 выстрелов в минуту. Впервые «Коалиция-СВ» была представлена на Параде в честь 70-летия Победы и она должна заменить созданную в 1980-е годы «Мсту-С».


Семен Гольдштейн

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Страны
Германия
Россия
США
Финляндия
Швеция
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
PzH 2000
Проекты
2020-й год
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