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Военное обозрение

Украинский пропагандист: Массовое производство минометных мин смогло бы нивелировать дефицит артиллерийских снарядов в ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

По мнению украинского пропагандиста Юрия Бутусова (*внесен в перечень террористов и экстремистов), значительное количество задач, выполняемых на передовой артиллерией, можно выполнять, задействовав минометы, однако при этом на Украине отсутствует собственное производство минометных мин.

Бутусов напоминает, что минометные мины являются самым дешевым средством поражения среди пехотного вооружения. Это производство не требует длительного времени или значительных бюджетов. При этом мины являются простой конструкцией, не требующих больших инвестиций. Однако, несмотря на то, что их может массово производить любое металлургическое предприятие, на Украине отсутствует собственное производство минометных мин 60, 82, 129 мм.

Бутусов добавляет, что все необходимые для производства технологии продаются. В некоторых странах Запада возможно приобрести завод по производству боеприпасов за 15-20 миллионов долларов. Он также подчеркивает, что появление на фронте значительных объемов минометных мин может позволить сэкономить дефицитные артиллерийские снаряды, поставляемые Западом.

Он также отметил, что, несмотря на невозможность производить в настоящее время взрыватели, однако изготовление корпусов и общая сборка вполне под силу украинской промышленности, в случае появления соответствующего заказа.

Однако при этом Бутусов не учитывает имеющиеся у российской армии возможности оперативно уничтожить любое из оставшихся на Украине предприятий, на котором начнется производство боеприпасов.

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Страны
Украина
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