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Военное обозрение

Посетивший позиции ВСУ под Купянском министр обороны Украины Умеров пообещал ВС России «неприятные сюрпризы»

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Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на заявления командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского о том, что под Купянском у украинской армии "проблем нет", на позиции подразделений ВСУ сегодня высадился целый "десант" украинских генералов во главе с министром обороны. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства Украины.

Под Купянск в гости к Сырскому, который также является командующим группировкой "Хортица", сегодня прибыли министр обороны Украины Рустем Умеров, главком ВСУ Валерий Залужный и начальник Генштаба Сергей Шептала. По имеющимся данным, их очень интересовала ситуация на данном направлении в связи с нехваткой подготовленных резервов. Предполагается, что командование ВСУ готовит некую операцию на данном направлении, хотя возможен и другой вариант.

Разоткровенничавшийся глава Минобороны Умеров заявил, что в скором времени российские войска под Купянском ждут "неприятные сюрпризы".

Имел честь встретиться с командирами подразделений, которые воюют на этом направлении сейчас. Доложили о ситуации, текущих вызовах. Решения будут приняты в ближайшее время - врагу не понравится

- заявил министр.

Как сообщается, Сырский ознакомил прибывших с оперативной остановкой вокруг Купянска заявив, что несмотря на постоянные атаки российской армии, ВСУ продолжают "удерживать позиции". По словам командующего, у российских войск на данном направлении "успехов нет", все звучащие заявления об обратном являются "кремлевской пропагандой".

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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