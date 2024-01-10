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ТАСС

СМИ: Киев хотел провести контрнаступление в 2022 году, но США сочли это рискованным

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ВСУ
В планируемом контрнаступлении Украины особая роль отводилась западной бронетехнике.
Источник изображения: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS

По информации портала Business Insider, Киев собирался "прорваться через части Запорожья" и перерезать так называемый сухопутный коридор в Крым.

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. США не поддержали план главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного провести контрнаступление в 2022 году, чтобы изолировать российские силы в Крыму. Об этом сообщает портал Business Insider со ссылкой на книгу журналиста газеты The Wall Street Journal Ярослава Трофимова "Наши враги исчезнут".

"Провал был вероятен, а его последствия потенциально могли быть катастрофическими", - приводит издание отрывки из книги. В ней поясняется, что в ходе "дерзкого контрнаступления"

"Причина, по которой мы рекомендовали им (украинским военным - прим. ТАСС) взять Херсон, заключалась в том, что у них не было обученного личного состава и оборудования, чтобы продвигаться на юг", - сказал автору книги чиновник Пентагона высокого ранга. По его словам, Вашингтон опасался того, что Украина "на юге откусит больше, чем сможет прожевать, и будет разгромлена".

Как отмечается в книге, хотя Залужный не согласился с оценкой Соединенных Штатов, особенных споров не было, так как Вашингтон контролировал большую часть военной помощи, направляемой Украине.

Украинская армия с 4 июня 2023 года предпринимала безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не достигло результатов. 19 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ходе контрнаступления потеряли 159 тыс. человек убитыми и ранеными. Всего с начала специальной военной операции Киев потерял более 383 тыс. человек. 

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