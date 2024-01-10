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Военное обозрение

На вооружение ВМС КСИР Ирана принят головной ракетный катамаран типа «Шахид Абу Махди»

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Источник изображения: topwar.ru

Вскоре после появления у Корпуса стражей исламской революции первого крупного ракетного катамарана типа «Шахид Сулеймани» на вооружение ВМС КСИР Ирана был принят головной ракетный катамаран типа «Шахид Абу Махди». Корабль Shahid Abu Mahdi Al-Muhandis меньше по размеру, чем Shahid Soleimani.

О поступлении в состав иранского флота нового катамарана сообщают местные СМИ.

Его назвали в честь заместителя командующего подразделениями проиранского ополчения в Ираке Абу Махди аль-Мухандиса. Он погиб в результате удара армии США в Багдаде в 2020 году вместе с главой сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана генералом Касемом Сулеймани. Теперь их именами названы иранские военные корабли.

Точные тактико-технические характеристики катамаранов не разглашаются, но второй из них по своим габаритам напоминает большой ракетный катер. Предположительно «Шахид Абу Махди» вооружен шестью дальнобойными противокорабельными ракетами, которые, вероятно, способны поражать цели на расстоянии до 300 километров. Еще у него на борту имеется восемь управляемых ракет Kowsar, максимальная дальность действия которых составляет 15 километров, а также другое вооружение. Среди прочего, стоит отметить четыре артиллерийские установки калибра около 20 мм и одну 30-миллиметровую артустановку. Можно предположить, что они предназначены, в том числе, для противовоздушной обороны катамарана.

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Страны
Ирак
Иран
США
Проекты
2020-й год
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