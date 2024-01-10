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«Будто открылись врата ада» Украинский военный рассказал о новейшем оружии Российской армии

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Авиабомба с УМПК
Авиабомба с УМПК.
Источник изображения: © Минобороны России

Российские планирующие авиабомбы наносят значительные потери Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом газете The New York Times рассказали бойцы Национальной гвардии Украины.

По словам одного из военных, солдата 14-й бригады Нацгвардии с позывным Кит, от падения боеприпаса с 500 килограммами взрывчатки не спасают даже подземные бункеры, а подлет бомбы звучит устрашающе.

Звучит так, как будто открылись врата ада

Китбоец ВСУ

Также, пишет издание, одним из новейших вооружений на украинских фронтах стали беспилотники-камикадзе FPV. Оснащенный взрывчаткой дешевый дрон, летящий со скоростью автомобиля, способен уничтожить противника в укрытии на расстоянии в несколько километров, кроме того он используется для корректировки огня для артиллерии. Как рассказали военные ВСУ, из-за постоянно висящих в небе дронов они были вынуждены отказаться от использования техники на передовой и перемещаться пешком.

Главным преимуществом «умных» бомб стала их дальнобойность

В декабре директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, что главное преимущество бомб с установленными на них универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) заключается в возможности сбрасывать бомбы с высоты примерно десять километров, причем на расстоянии до 50 километров от объекта. «Бомба летит с очень высокой точностью к цели. А при этом самолеты — в первую очередь это наши заслуженные Су-34 — и летчики не подвергаются риску быть сбитыми, ведь запуск производится в той зоне, которую не может контролировать ПВО противника», — сказал он. Эксперт отметил, что боеприпас обладает высокой точностью благодаря использованию системы навигации ГЛОНАСС.

Ранее эксперт в области советской и российской авиации Петр Бутовский раскрыл историю создания в России «умных» бомб. Он напомнил, что впервые представила УМПК в 2002 году на авиасалоне в Фарнборо (Великобритания), где были показаны четыре типа УМПК, созданных Государственным научно-производственным предприятием «Базальт» для авиабомбы ФАБ-500М-62.

Самый простой вариант УМПК добавлял бомбе раскладывающиеся в полете крылья размахом до двух метров, что позволяло снаряду, сбрасываемому с высоты 50-100 метров, пролететь 6-8 километров. В случае второго типа модуль получал инерциальную навигационную систему, обеспечивающую бомбе более высокую точность попадания в цель на дальности 12-15 километров.

Третий тип предполагал использование для дополнительной корректировки спутниковой навигации и увеличивал дальность бомбометания до 40-60 километров с большой высоты. Четвертый вариант УМПК получал пульсирующий воздушно-реактивный двигатель, увеличивающий дальность полета бомбы до 80-100 километров.

Российские военные научились бороться с западным аналогом УМПК

Зарубежным аналогом российского УМПК является система Joint Direct Attack Munition (JDAM) — свободнопадающие бомбы с аэродинамическим комплектом с наведением по GPS. США передали их Киеву в рамках военной помощи.

Однако российские подразделения противовоздушной обороны научились эффективно бороться с JDAM — Минобороны РФ регулярно публикует информацию об очередной уничтоженной бомбе.

Эксперт Королевского института оборонных исследований Томас Уитингтон предположил, что российские военные используют автоматизированные станции постановки помех Р-330Ж «Житель», разработанные для нарушения работы GPS и спутниковой связи в диапазонах волн от 100 мегагерц до 2 гигагерц. Он отметил, что сигналы, которые используют JDAM, передают в диапазонах от 1,164 до 1,575 гигагерца.

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