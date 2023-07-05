Войти
Lenta.ru

В США оценили эффективность глушения «умных» бомб на Украине

491
0
0
Р-330Ж "Житель" и РБ-301Б "Борисоглебск-2"
Станция постановки помех Р-330Ж "Житель" и комплекс радиоэлектронной борьбы РБ-301Б "Борисоглебск-2".
Источник изображения: Донат Сорокин/ТАСС

Российская армия эффективно глушит «умные» бомбы Joint Direct Attack Munition (JDAM), применяемые Вооруженными силами Украины (ВСУ), средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом пишет американское издание Business Insider со ссылкой на эксперта Королевского института оборонных исследований Томаса Уитингтона.

«Помехи не приводят к тому, что JDAM перестают работать, но это ставит под угрозу их точность», — пишет он.

По словам Уитингтона, российские военные используют автоматизированные станции постановки помех Р-330Ж «Житель», разработанные для нарушения работы GPS и спутниковой связи в диапазонах волн от 100 мегагерц до 2 гигагерц. Он отметил, что сигналы, которые используют JDAM, передают в диапазонах от 1,164 до 1,575 гигагерца.

Эксперт утверждает, что видел документы, согласно которым дальность действия Р-330Ж составляет почти 30 километров при мощности сигнала помех до 10 киловатт. Уитингтон отметил, что это «заметно сильнее, чем мощность сигнала GPS, поступающего из космоса».

Он подчеркнул, что обновление модуля Selective Availability Anti-Spoofing Module должно гарантировать, что бомбы будут реагировать только на авторизованные сигналы, но российские средства РЭБ могут нарушать передачу с помощью «грубой силы». Кроме того, они способны перехватывать зашифрованные сигналы и ретранслировать их с изменениями. Это может привести к промаху JDAM.

В апреле телеканал NBC News со ссылкой на документы из возможной утечки Пентагона сообщил, что российские системы РЭБ могут вызвать сбои в работе бомб с системой наведения JDAM.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
JDAM
Проекты
GPS
Похожие новости
15.06.2023
F-16 сделают конфликт более кровавым, но не решат его
24.02.2023
«В зоне СВО многое придется менять». Как бороться с новыми американскими бомбами
19.12.2022
США планируют передать Украине управляемые авиационные бомбы JDAM
10.08.2016
Американцы инвестируют в новые бомбы, хотя Обама мечтал о другом (Polityka, Польша)
22.08.2014
В Беларуси научились переделывать обычные бомбы в высокоточное оружие
18.09.2013
«Панцирь» – путь к успеху
08.10.2012
Израиль намерен предотвратить библейский Апокалипсис
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.07 15:04
  • 52490
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.07 14:02
  • 2
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 05.07 13:53
  • 18
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 05.07 13:14
  • 2571
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.07 13:08
  • 1
Армия США впервые запустила ракету Tomahawk с наземной установки
  • 05.07 12:56
  • 2
"У этого дрона необычная роль". В зоне СВО применили новую тактику
  • 05.07 12:38
  • 1
Электрическая «Буханка» приступила к ходовым испытаниям
  • 05.07 12:02
  • 1
Зачем мы на Украине? (Часть 1)
  • 05.07 11:51
  • 11
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 05.07 10:53
  • 1
Российские "глушилки" стали слишком мощны для "умного" оружия ВСУ
  • 05.07 08:46
  • 1
Истребитель МиГ-31 потерпел аварию при выполнении учебного полета на Камчатке
  • 04.07 22:16
  • 4
Вертолеты Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ
  • 04.07 12:52
  • 1
В Госдуме предложили использовать арестованный транспорт для нужд армии
  • 04.07 09:59
  • 471
Претензии к администрации сайта
  • 04.07 09:46
  • 39
Евгений Пригожин назвал причины так называемого «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву