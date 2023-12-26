В России рассказали о преимуществах планирующих бомб

Применение авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) снижает уязвимость российских самолетов. О преимуществах боеприпаса рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru.

«Главное преимущество бомб с установленными на них УМПК в том, что такие бомбы можно сбрасывать с высоты примерно десять километров, причем на расстоянии до 50 километров от объекта. Бомба летит с очень высокой точностью к цели. А при этом самолеты — в первую очередь это наши заслуженные Су-34 — и летчики не подвергаются риску быть сбитыми, ведь запуск производится в той зоне, которую не может контролировать ПВО противника», — сказал он.

Эксперт отметил, что боеприпас обладает высокой точностью благодаря использованию системы навигации ГЛОНАСС.

В июле издание The Drive писало, что потребность Воздушно-космических сил России в бомбах с УМПК будет расти. Модули для бомб ФАБ-500М62 впервые представили в 2002 году на авиасалоне в Фарнборо.

В том же месяце первый замгендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков сообщил, что Россия вдвое нарастила выпуск многоцелевых истребителей Су-35 и истребителей-бомбардировщиков Су-34.