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Россия вдвое нарастила выпуск истребителей Су-34 и Су-35

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Су-34 и Су-35С
Су-34 и Су-35С.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Россия вдвое нарастила выпуск многоцелевых истребителей Су-35 и истребителей-бомбардировщиков Су-34 для нужд специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил первый замгендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков, передает РИА Новости.

«Авиация — это тоже наш сектор, по некоторым позициям мы тоже в два раза увеличили количество боевой авиации, которую выпускаем в адрес Министерства обороны. Это Су-30, Су-34, Су-35 — они очень эффективны на линии соприкосновения и в значительной степени помогают выполнению [задач] нашей специальной военной операции», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Су-34 предназначен для поражения целей противника в оперативной и тактической глубине. По боевым возможностям Су-34 относится к истребителям поколения 4++ и может выполнять задачи без истребительного прикрытия. Сверхманевренный истребитель Су-35 считается переходным звеном между Су-27 и Су-35.

Ранее в июле Telegram-канал Fighterbomber опубликовал ролик, демонстрирующий сброс планирующих авиационных бомб ФАБ-500М62 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) с истребителя-бомбардировщика Су-34.

В июне вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что новую партию многоцелевых истребителей Су-35С передали Воздушно-космическим силам (ВКС) России.

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Россия
Продукция
Су-27
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Су-34
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ФАБ-500
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Артяков Владимир
Мантуров Денис
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