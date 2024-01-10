Войти
ИноСМИ

"Времени у Запада в обрез": в США "разгадали" секрет уверенности Путина (The New Yorker, США)

538
0
0
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ.
Источник изображения: © POOL

Важнейшая битва 2024 года может стать и самой малозаметной, пишет New Yorker. Следующие 12 месяцев Россия и Украина будут состязаться в восстановлении сил. И если Москва настроена уверенно, то судьба Киева висит на волоске чрезмерной самонадеянности Запада.

Джошуа Яффа

Россия 29 декабря нанесла удары по территории Украины, задействовав около 150 ракет и беспилотников. Атаки продолжились и в первые дни 2024 года — регулярно, один за другим бомбардировкам подвергались разные объекты. Целью всей этой масштабной кампании, очевидно, было ослабление украинской системы ПВО и уничтожение заводов и фабрик, производящих оружие дальнего действия. Год грядущий, по всей видимости, будет ознаменован подобными ракетными дуэлями, а не стремительными и принципиальными крупномасштабными маневренными боевыми действиями. Однако самая главная битва может в то же время оказаться и самой малозаметной. Следующие двенадцать месяцев Россия и Украина будут соревноваться в том, кто быстрее сумеет восстановить свои силы. Речь при этом идет не только о личном составе — но и о снарядах, ракетах и БПЛА.

Другими словами, едва ли какая-либо из сторон за этот год сможет одержать победу в конфликте, однако условия для победы вполне могут быть созданы. Если западные партнеры предоставят Украине необходимое вооружение, дадут денег и обучат военнослужащих ВСУ, то уже в следующем году Киев может одержать верх. Никаких гарантий этого, впрочем, нет. "Запад имеет все шансы проиграть эту войну из-за своей излишней самоуверенности", — говорит Джек Уотлинг (Jack Watling), исследователь сухопутных войн в Королевском объединенном институте оборонных исследований. С самого начала российской специальной военной операции Уотлинг совершил более десяти поездок на Украину с исследовательскими целями. "Я не делаю прогнозов, — сказал он мне. — Скорее, все зависит от того, что выберет Запад".

Украинское контрнаступление, начавшееся в июне и захлебнувшееся осенью, не принесло сколько-нибудь значимых территориальных приобретений, не говоря уже о коридоре к Азовскому морю. Это было его изначальной целью и могло бы поставить под угрозу контроль России над Крымом. На деле же, как следует из анализа Times, в сентябре 2023 года Россия контролировала на двести квадратных миль больше прежних украинских территорий, чем в январе-феврале. На Западе подобное развитие событий вызвало разочарование, которое повлекло за собой обвинения в адрес украинской стороны, всеобщее разочарование и пессимизм. Республиканцы в Вашингтоне искали такой повод, чтобы поставить под сомнение целесообразность оказания Украине дальнейшей помощи. В прошлом месяце спикер Палаты представителей Майк Джонсон после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил: "Похоже, что администрация Байдена просит о выделении миллиардов дополнительных долларов без надлежащего надзора, без четкой стратегии победы и без ответов, которые, как мне кажется, американский народ должен получить".

Согласно недавним материалам, опубликованным в Washington Post, разочарованы по обе стороны Атлантики: американские чиновники считают, что их партнеры на Украине начали наступление слишком поздно и вели его слишком неэффективными методами. Украинские военные тем временем уверены: на Западе ожидают, что они будут воевать, как американские солдаты, но при этом не предоставляют им всех возможностей, которые есть у армии США. В ноябре прошлого года в интервью журналу The Economist главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный признал, что война зашла в тупик, заявив, что "глубокого и красивого перелома, скорее всего, не будет". Но, по его мнению, только существенное изменение технологического баланса войны может дать одной из сторон возможность склонить чашу весов в свою сторону. Украине для этого потребовалось бы многое. Например, значительное усиление своей воздушной мощи как в плане истребителей, так и по БПЛА; более надежные средства радиоэлектронной борьбы для противодействия создаваемым российскими войсками помехам; способность вести контрбатарейный огонь для обнаружения и поражения российских артиллерийских систем.

Возможности Украины на поле боя были ограничены не только тем, что предоставляли (или не предоставляли) западные партнеры, но и политическими решениями, считает Майкл Кофман (Michael Kofman), эксперт по российским и украинским вооруженным силам из Фонда Карнеги*. Например, администрация Зеленского превратила битву за Бахмут в политический символ. Украинские части воевали там всю весну и лето. В результате многие из наиболее способных и закаленных в боях военнослужащих не смогли принять участие в операциях в других местах. Украинское командование в конечном итоге выбрало стратегию наступления сразу по трем направлениям, надеясь истощить российские резервные части. Но в результате силы и артиллерия оказались еще больше рассредоточены. В проведении наступательных операций на юге, самом важном фронте, были задействованы менее опытные войска, только что прошедшие обучение. Когда первые попытки натиска не дали результатов Украина перешла к атакам более мелкими подразделениями. Это позволило сохранить личный состав и технику, но не привело к масштабному прорыву. "Украина не имела вариантов, которые было бы легко реализовать, — говорит Кофман. — Но наступление на трех направлениях не принесло результата".

Каковы бы ни были причины, провал наступления создал ряд проблем для Украины. По словам Кофмана, российские войска сейчас могут обладать определенными преимуществами, особенно в плане материально-технической базы, но в отрыве от общей ситуации они не могут сыграть решающей роли. Гораздо важнее единство, терпение и решимость тех западных стран, которые поддерживают правительство в Киеве. "Когда ваша способность продолжать борьбу настолько зависит от поддержки извне, вы также зависите от ожиданий и веры — или неверия — тех же самых иностранных государств в то, что вы способны достигнуть победы", — отмечает Кофман.

Самая большая опасность для Украины — этот тот факт, что пессимизм Запада становится своего рода "самоисполняющимся пророчеством". Николай Белесков, аналитик из киевского Национального института стратегических исследований говорит: "Скептики на Западе получили в свои руки очень весомый аргумент: где гарантия, что если мы выделим еще шестьдесят миллиардов, об одобрении которых Джо Байден просит Конгресс, то новые результаты будут иными?"

В то же время Кремль использовал 2023 год для того, чтобы переориентировать российскую экономику на изменившиеся условия с учетом военных расходов, и вкладывал миллиарды в производство вооружений и смежные отрасли. Траты на оборону составляют почти треть государственного бюджета на этот год, в течение которого российские заводы произведут до трех миллионов снарядов. Это больше, чем Украина получит от США и Европы вместе взятых. Уотлинг считает, что есть определенная ирония в том, что Россия, экономика которой слабее экономик многих стран НАТО, превосходит все государства Альянса по производству артиллерийских боеприпасов. В прошлом году Украина в основном использовала боеприпасы, произведенные еще до начала конфликта. "В этом году, — сказал Белесков, — мы начнем действительно ощущать последствия не принятых ранее решений".

Уотлинг вспоминает: еще летом 2022 года он встречался с представителями оборонных ведомств стран НАТО. Они спрашивали его, в чем нуждается Украина. Уотлинг назвал приблизительные цифры по количеству войск и боеприпасов. Как он сам рассказывает, этой зимой он провел еще одну встречу: "Я сказал им: „Мы говорили об этом больше года назад. Цифры не изменились. Мы только потеряли время". По его оценкам, прошлым летом Украина выпускала семь тысяч снарядов в день, а Россия — пять тысяч. Сегодня это соотношение резко изменилось в обратную сторону: на каждые две тысячи выпущенных Украиной снарядов приходится десять тысяч, выпущенных Россией. "Неспособность перевести демагогию в действия можно измерить количеством трупов", — говорит он.

На недавнем мероприятии в Кремле Владимир Путин улыбался, держа в руке бокал шампанского, и выглядел таким же хладнокровным и уверенным в себе, как и два года назад. Украина практически не производит собственного оружия, заявил он, и у нее "нет будущего". "А у нас есть", — добавил он.

"Путин может придерживаться своего курса, — считает Татьяна Становая, старший научный сотрудник Российско-Евразийского центра Карнеги*. — Он видит, что контрнаступление ВСУ провалилось, а западные партнеры не могут выделить Украине помощь в количестве, необходимом для кардинального перелома ситуации на фронте". Период неопределенности, похоже, закончился, и начался период стабильности. Теперь России остается только ждать. "Путин все время рассчитывал, что поддержка Украины носит временный характер и что России нужно стоять, пока Запад не устанет", — прокомментировал эту ситуацию один из представителей американских оборонных ведомств.

Таким образом, у Владимира Путина есть все причины чувствовать себя уверенно. И оборонительные позиции России выглядят устойчивыми — если только военное руководство не станет бросать личный состав и технику на зимнее наступление. Однако вероятность этого сохраняется. "Наши генералы вполне могут перепутать способность обороняться с возможностью снова пойти в атаку, — поделился источник в российском Минобороны. — Результаты таких действий вполне можно предсказать".

Политические цели Путина в отношении Украины в принципе не претерпели изменений. "Он не хочет брать Киев штурмом, — считает Становая. — Он хочет, чтобы руководство Украины само пошло на попятную. Для него речь никогда не шла о территории. Ему все равно, где будут проходить границы. Если Украина будет настроена мирно по отношению к Росси, то неважно, какая территория кому формально принадлежит — это все наша земля".

Но если Украина по-прежнему будет, по терминологии Путина, "анти-Россией", то ее нужно ослаблять, нанося один удар за другим. Это объясняет параллельное существование двух на первый взгляд противоположных явлений. Российский президент, как сообщает Times, заинтересован в переговорах о прекращении огня — однако беспрецедентные воздушные бомбардировки не прекращаются. Он предпочел бы первое, но второе — это способ продемонстрировать, чего стоит отказ от соглашения на российских условиях. "Путин считает, что желаемый им исход не только достижим, но и неизбежен, и должен быть реализован как можно быстрее", — говорит Становая. Предложения о прекращении огня могут быть использованы Россией для того, чтобы заставить западных политиков усомниться в необходимости дальнейших поставок оружия на Украину.

Ведь, как всегда считал Путин, реальный переговорщик в данном случае — не киевское правительство, а его союзники на Западе, в первую очередь США. Становая так определила послание российского президента своим визави на этот год: "Либо вы отказываетесь от поддержки Украины и идете на сделку с нами, либо мы все равно побеждаем Украину, уничтожая при этом множество жизней и миллиарды единиц вашей военной техники". Что же касается Запада, то, по словам Уотлинга, "времени у него остается в обрез".

* организация, выполняющая функции иностранного агента.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
БПЛА
Похожие новости
30.10.2023
США упустили роль лидера. "Незаменимая супердержава" больше не нужна
07.08.2023
"Запахло жареным". На Украине начали догадываться о замыслах США
26.01.2023
Поддерживая Украину, США теряют не только деньги
18.08.2022
Проехали установки: почему Киеву не помогают поставки стран НАТО
15.08.2022
Турция выгодно сотрудничает с Россией. США и ЕС есть чему поучиться
17.01.2020
Стратегический фарватер: Черноморский флот вышел на геополитический рубеж
26.12.2017
Трамп, Путин и новая холодная война
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.01 13:54
  • 58105
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.01 12:27
  • 5
"Охота за кораблями Черноморского флота": как будет развиваться СВО в 2024 году
  • 10.01 06:55
  • 9
Способен ли "Запад" на конвенциональную (или ядерную с ТЯО) войну с Россией?
  • 10.01 01:08
  • 8
Разделяй и властвуй: Англия всегда считала Россию врагом №1
  • 09.01 15:16
  • 1
Северный флот заявил о планах в 2024 году продолжить укреплять позиции в Мировом океане
  • 09.01 13:17
  • 0
Военные приготовления НАТО
  • 09.01 11:35
  • 1
Российские войска получили новейшие САУ "Коалиция-СВ"
  • 09.01 05:32
  • 0
Об оценке качества и "силы" военной техники.
  • 09.01 03:47
  • 1
Французский телеканал: Применение ВС России крылатых ракет с тепловыми ловушками затрудняет работу операторов ПЗРК Stinger ВСУ
  • 09.01 03:33
  • 1
Кандидат в президенты США: Мало кто понимает, что означает война на Украине для крупного бизнеса
  • 09.01 01:24
  • 10
Об отличиях возможностей ВС РФ и ВСУ по прорыву обороны
  • 08.01 20:47
  • 0
Техническая сторона дела (СВО)
  • 08.01 20:07
  • 1
Турция приняла решение о создании авианосца
  • 08.01 19:42
  • 3
«Вступать на ней в бой абсурдно»: в зарубежном издании раскритиковали проект российской подлодки BOSS
  • 08.01 18:34
  • 1
ВСУ получили первый немецкий комплекс ПВО Skynex