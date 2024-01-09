У Киева совсем не осталось ресурсов, а Россия уверенно идет к своей цели, пишет Yahoo News Japan. Как отмечают японские читатели ресурса, Украине нужно было идти на переговоры и уже давно. Сейчас Зеленскому только и осталось, что "верить в чудеса".

Конфликту на Украине не видно конца. Какова текущая ситуация с конфликтом и что произойдет в будущем? Мы спросили об этом Ацуси Огуси (Atsushi Ogushi), профессора юридического факультета известного Университета Кэйо.

На какой стадии сейчас находится конфликт на Украине?

Думаю, можно с уверенностью сказать, что широко разрекламированное "масштабное контрнаступление" ВСУ, начавшееся примерно в июне 2023 года, закончилось неудачей, поскольку не принесло никаких результатов. Наоборот, по имеющейся информации, удержавшаяся против украинского "контрнаступа" российская армия недавно перешла в свое наступление.

По моему мнению, украинская армия все больше децентрализуется, что в целом делает невозможным построить сбалансированную стратегию, особенно, когда речь идет о наступлении. Я думаю, что в ходе неудачного контрнаступления ВСУ как раз и проявились слабые места в их организационной структуре.

Напротив, как оказалось у России, имеются еще существенные резервы с точки зрения мощностей по производству оружия. С самого начала российской СВО на Западе постоянно утверждалось, что у армии России быстро исчерпаются запасы вооружений. Но никаких признаков того, что это происходит, нет. Насколько я могу судить по поступающей информации и результатам специальных исследований, образ жизни россиян в крупных городах остается прежним. Можно сказать, что многие люди на Западе неправильно оценили имеющийся у России высокий уровень "базовой физической мощи".

С точки зрения общественного мнения в России поддержка Путина остается на относительно высоком уровне, хотя и существуют движения, типа выступлений жен и матерей мобилизованных солдат, которые начинают кампанию по сбору подписей с призывом к их скорейшему возвращению домой. Я пессимистично отношусь к тому, что антивоенное движение будет расти в других слоях российского населения, кроме тех, которые непосредственно затронуты конфликтом, и что это может привести к заметным антипутинским выступлениям.

Голоса "за мир" все сильнее слышны на Украине

А вот что касается Украины, то хотя подавляющее большинство общественного мнения выступает за "тотальное сопротивление" России, за последние два месяца выросло количество голосов, говорящих: "Почему бы нам не заключить мир, даже если мы отдадим часть своей территории?"

Более того, по мере ухудшения военного положения Украины вполне возможно, что число этих людей, находящихся пока в меньшинстве, увеличится. Как будет действовать в такой ситуации президент Зеленский, который до сих пор, к удивлению, имеет репутацию человека, который "в целом сообразуется с общественным мнением в стране"?

Что еще больше беспокоит Украину, так это возможность снижения поддержки со стороны США и ЕС. В Соединенных Штатах будущее дополнительной помощи Киеву остается неопределенным из-за противодействия со стороны республиканской партии. В ЕС, в Словакии, партия, выступающая против продолжения поддержки Киеву, пришла к власти на выборах, состоявшихся в конце сентября, и "усталость от помощи" украинцам стала особенно очевидна в странах, соседних с Украиной. Венгрия воспользовалась своим правом вето на финансирование помощи Украине со стороны ЕС, и нет никакой гарантии, что такие страны, как Словакия, не присоединятся к этой позиции. Россия по-прежнему обладает большими мощностями по производству оружия, а Украина не сможет продолжать военные действия без поддержки Запада, даже если у нее будет к этому соответствующая воля.

В начале конфликта у России, казалось, было две "яркие красные линии" в качестве целей: "не допустить Украину в НАТО" и "защитить восточный Донбасс (Донецкую и Луганскую области)". В настоящее время Россия также присоединила к себе Запорожскую и Херсонскую области, поэтому целью Москвы может быть заставить Украину выполнить ее требования, включая и их тоже.

С другой стороны, президент Зеленский последовательно заявляет об обязательствах "вернуть все", включая Донбасс и Крымский полуостров. И отказывается пойти здесь на уступки. Однако, учитывая реальную военную ситуацию и уменьшающуюся западную поддержку Киева, я думаю, нам следует проявлять большой пессимизм относительно того, что "Украина вернет себе все".

Думаю, что убедить сейчас Россию на возврат линии соприкосновения к состоянию 24 февраля 2022 года (дня начала конфликта), на чем настаивает Украина, практически невозможно. Скорее, речь сейчас может идти о том, что Украина должна будет отказаться от двух областей Донбасса, а также Запорожской и Херсонской, и уже на этой основе будет создан какой-то механизм безопасности для Украины и заключено перемирие.

Однако, хотя прекращение огня в украинском конфликте и важно, поскольку остановятся боевые действия и погибнет меньше людей, я не уверен, что такой сценарий является сейчас возможным, поскольку он оставит большой источник проблем для Украины. Сегодня чрезвычайно трудно даже представить себе приемлемый сценарий прекращения огня в военном конфликте на Украине. Такова реальная ситуация.

Комментарии читателей Yahoo News Japan:

pjd

Существует много комментариев, в которых Зеленскому рекомендуется пойти на соглашение о прекращении огня. Но вдумайтесь в них повнимательнее. Если Зеленский пойдет на прекращение огня, украинцы его наверняка убьют. Правда, у него есть возможность дезертировать одновременно с прекращением огня, но даже в изгнании ему придется проводить дни в страхе перед преследователями с Украины. Единственный способ выжить для Зеленского — верить в чудеса и продолжать борьбу. Если когда-нибудь и наступит прекращение огня между Россией и Украиной, я думаю, это будет только после Зеленского.

red5

У Украины сейчас нет другого варианта, кроме как полностью принять условия России и заключить перемирие. Это перемирие должно было быть заключено еще после того, как Киев успешно сорвал первое российское наступление. На самом деле в то время существовала возможность прекращения огня, но Зеленский, увлеченный сладкими обещаниями Запада, не мог увидеть общую картину. Я могу думать об этом только как о результате постановки Зеленским во главу угла личных "героических амбиций". При этом он никак не ставил на первое место интересы украинского народа.

mar

Западным элитам, похоже, нравится учиться на уроках истории, но чему они научились на распаде Советского Союза? Несмотря на то, что российская экономика находилась на грани краха, страдая от острой нехватки товаров и объявив дефолт в 1998 году, народ России проявил смекалку и выстоял в борьбе за выживание. Вот такая это страна. В России дела обстоят иначе, чем у испорченных людей в богатых странах.

iyg

Начнем с того, что японцы мало что знают о майданной революции и конфликте в Донбассе. Если бы они побольше знали, то никогда не сказали бы, что демократическая Украина противостоит недемократической России. В Японии мало известно, что причиной спецоперации России в конечном счете было то, что нынешнее украинское правительство является не демократически избранным, а "революционным" и незаконным. Оно было сформировано после изгнания бывшего президента с применением огнестрельного оружия. На Украине было много людей, которые сопротивлялись этому перевороту, что и привело к трагическому конфликту в Донбассе. Более 900 тысяч жителей восточной Украины бежали в Россию во время конфликта.

kfn

Хотя в Японии об этом часто не сообщается, большую часть того небольшого количества земель, которые Украина взяла в ходе своего контрнаступления, Россия уже вернула себе. Продвижение российской армии особенно заметно на Восточном фронте. Упрямство Зеленского приведет лишь к тому, что он потеряет еще больше украинских территорий.

pdb

В позапрошлом году атмосфера в японских социальных сетях была следующей:

- За победу Украины: 60%

- За компромисс и прекращение огня: 30%

- За победу России: 10%

Многие политологи и военные эксперты были убеждены, что Украина "победит или должна победить". Было много аргументов, что это необходимо сделать. Но вот спустя год с небольшим представляется, что конфликт разрешится в пользу России. Непосредственно перед началом Второй мировой войны на тихоокеанском театре военных действий у нас в Японии многие представители общественности и интеллектуалы намеревались низвергнуть Соединенные Штаты. Думаю, что тогдашняя атмосфера была похожа на только что упомянутую. Полагаю, что такая антироссийская атмосфера была не только в Японии, но и в Европе и Америке. Все намеревались победить Россию. Убежден, Япония, которая прожила свою послевоенную жизнь, следуя западным правилам, поддерживала эти настроения вынужденно.

Оглядываясь назад на комментарии некоторых политических и военных экспертов, которые демонстративно пропагандировали атмосферу того, что Украина "победит или должна победить", мы обнаруживаем, что в их рассуждениях почти не было грамотного анализа общей картины конфликта. Так какова была их цель?

ike

Путин с самого начала знал, что предвзятые японские СМИ были обмануты американским военным информационным пространством. Запад начал сообщать что-то близкое к правде только с прошлого лета, да и то даже эта информация по-прежнему чрезвычайно необъективна.

po

Первая половина этого года — последний шанс Украины на прекращение огня. Если республиканцы победят на выборах в США, Россия, скорее всего, будет рассматривать возможность захвата уже всей страны.

yam

Пока Зеленский апеллировал к миру и собирал деньги, все было хорошо. Но сейчас, когда поддержка Запада начала ослабевать, он стал некомпетентным лидером, который только и делает, что кричит: "Сражайся и делай все возможное!" из своего безопасного офиса в Киеве. Во-первых, подписать законопроект, запрещающий стране, которая находится в состоянии военного конфликта, не вести переговоры с Путиным, — это то же самое, что сказать ей продолжать военные действия, даже если Украина будет разрушена, как это произошло с бывшей империалистической Японией. Это будет огромной трагедией для украинских солдат, которые борются на передовой, и для людей, которые пытаются выжить в тылу.

tx1

Чтобы спасти жизни украинцев и русских, Украина и Россия должны как можно быстрее начать переговоры о прекращении огня. Украина теряет силы. Ей нужно было начинать их еще в июне прошлого года.

Автор статьи: Тэцуро Конагамицу (Tetsuro Konagamitsu)