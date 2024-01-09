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ТАСС

Депутат в ФРГ назвала "пустой болтовней" разговоры об улучшении переговорных позиций Киева

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Сара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт.
Источник изображения: barcaffe.ru

Сара Вагенкнехт высказалась против того, чтобы "продолжать каждый день приносить в жертву сотни молодых людей ради войны, которую, как говорят сами украинские генералы, Украина не сможет выиграть"

БЕРЛИН, 8 января. /ТАСС/. Западу не удалось улучшить переговорные позиции Киева поставками оружия, нужно прикладывать дипломатические усилия для прекращения огня. Об этом заявила германский политик, депутат Бундестага (парламента ФРГ) Сара Вагенкнехт журналистам в Берлине.

"В первую очередь, по моему мнению, важно, чтобы было прекращение огня и чтобы начались переговоры", - сказала она. "Эти события (ситуация на поле боя на Украине - прим. ТАСС) демонстрируют, что пустой болтовней были разговоры, что мы должны поставить больше оружия, чтобы Украина могла занять более выгодную переговорную позицию. Произошло наоборот. Мы отправили много оружия, а переговорная позиция Украины постоянно ухудшалась. Сегодня она явно хуже, чем была весной 2022 года", - отметила Вагенкнехт.

Политик высказалась против того, чтобы "продолжать каждый день приносить в жертву сотни молодых людей ради войны, которую, как говорят сами украинские генералы, Украина не сможет выиграть".

Первые после начала специальной военной операции переговоры РФ и Украины прошли в начале марта 2022 года в Белоруссии, однако ощутимых результатов они не принесли. 29 марта 2022 года состоялся очередной раунд в Стамбуле, когда Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. В него входили в том числе обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное.

Войска РФ на киевском и черниговском направлениях были отведены, однако после этого переговоры по урегулированию оказались полностью заморожены. По словам президента РФ Владимира Путина, Киев отказался от договоренностей. В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

В конце октября 2023 года Вагенкнехт объявила, что выходит из Левой партии и создает собственную политическую силу. Политик неоднократно критиковала экономические санкции против России, а также миграционную политику правительства ФРГ, выступала против поставок оружия Украине. Она также не приветствует экономическую и энергетическую политику нынешних властей Германии. В качестве первого шага была создана политическая платформа "Союз Сары Вагенкнехт", именно на основе которой теперь создана партия. 

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Страны
Белоруссия
Германия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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