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Интерфакс-АВН

Глава ЛНР сообщил о внештатном сходе боеприпаса с самолета ВКС РФ над городом Рубежное, пострадавших нет

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Леонид Пасечник
Леонид Пасечник.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Захаров

Ростов-на-Дону. 8 января. ИНТЕРФАКС - Внештатный сход авиационного боеприпаса с самолета ВКС РФ произошел над городом Рубежное в Луганской народной республике, пострадавших нет, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"При выполнении боевых задач самолетом воздушно-космических сил Российской Федерации над городом Рубежное произошел внештатный сход авиационного боеприпаса "ФАБ-250", - сообщил Пасечник на своей странице в соцсетях.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, жителей близлежащих домов эвакуировали.

"Всем предложили разместиться в пункте временного размещения. Там сейчас находится пять человек, включая двоих детей. Остальные приняли решение о размещении у родственников и друзей", - сообщил Пасечник.

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Страны
Россия
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