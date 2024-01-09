4 января 2024 года военно-воздушные силы США на авиабазе в Калифорнии провели очередную «слоновью прогулку» - маневры, корни которых уходят во времена Второй мировой войны. На авиабазе, в частности, были выстроены в ряд самолеты разведывательной авиации U-2.

Американская пресса показала кадр выстроенных в ряд на калифорнийском аэродроме самолетов-разведчиков U-2 ВВС США. Как пишет издание Task & Purpose, самолет-разведчик по определению не предназначен для того, чтобы его видели посторонние лица. Но раз в год командование военно-воздушных сил позволяет взглянуть на разведывательные и другие военные самолеты, публикуя кадры с авиационных баз и аэродромов.

На аэродроме были выстроены в ряд самолеты разведчики U-2 Dragon Lady из 99-й разведывательной эскадрильи, которые соседствовали с Т-381-й разведывательной эскадрильи и самолетами-заправщиками KC-135R 940-го авиазаправочного крыла.

U-2 Dragon Lady. Источник: topwar.ru

Известно, что U-2 Dragon Lady используется военно-воздушными силами США с 1950-х годов. Этот самолет пережил холодную войну, множество конфликтов, в которых принимала участие американская армия. В 2026 году Пентагон планирует вывести самолеты U-2 из эксплуатации, заменив их более современными самолетами.

Но до этого времени командование ВВС США планирует оставить самолеты U-2 Dragon Lady в строю, чтобы избежать потери боеспособности. Следовательно, подобные маневры в Соединенных Штатах все еще возможны – до 2026 года как минимум.