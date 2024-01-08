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Вашингтон определился с решением о поставках Киеву боеприпасов к комплексам ПВО Patriot, ранее поставленных на Украину. Правительство США уже оповестило киевский режим, что в ближайшее время оно уже сможет их предоставлять.

Об этом сообщает газета The New York Times (NYT), ссылаясь на источники.

Американские журналисты отмечают, что такое решение создаст киевскому режиму серьезные проблемы. А с учетом последних массированных ударов ВС России по украинским объектам его даже можно назвать катастрофическим.

В статье отмечается, что о данном решении Киев уведомили представители Пентагона и администрации Байдена. Оно связано с тем, что противоракеты для Patriot имеют очень высокую цену. Каждая из них стоит от двух до четырех миллионов долларов. Минобороны США не может позволить себе такие затраты, ведь конгресс пока ничего не решил по поводу дальнейшего финансирования киевского режима и его военных расходов.

Комментируя данное решение, украинский офицер заявил, что лишь благодаря западным поставкам ВСУ сумели хоть как-то защищаться от российских ракетных ударов. По его словам, отказ США от поставок противоракет приведет к тому, что объекты ВСУ окажутся полностью беззащитными, как это было в первые дни с момента начала СВО.

Несколько дней назад в вашингтонской администрации заявляли, что приоритетной целью для Соединенных Штатов станет укрепление противовоздушной обороны Украины. Среди прочего, это означает снабжение Киева боеприпасами к ЗРК Patriot.