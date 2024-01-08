Войти
Военное обозрение

«Во многом решающее время»: Зеленский заявил, что Украине очень важно выдержать наступивший год

315
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Наступивший 2024 год окажется во многом определяющим для вооруженного конфликта на Украине. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, фактически повторяя комментарии ряда западных военных экспертов, которые прежде высказывали аналогичную позицию.

По утверждению Зеленского, Украине очень важно продержаться в течение 2024 года. Именно события этого года сыграют ключевую роль для дальнейшей судьбы страны.

Важное время. Во многом решающее

- подчеркнул Зеленский.

Кроме того, глава киевского режима более подробно остановился на основных приоритетах обороны страны. По его словам, очень важно обеспечить украинские формирования боеприпасами, беспилотными летательными аппаратами, военной техникой и личным составом. Последнее – недвусмысленный намек на ужесточение мобилизационных мероприятий в стране, о которых в последнее время активно рассуждают украинские политики.

В числе направлений фронта, на которых идут наиболее интенсивные бои, Зеленский перечислил Авдеевское, Марьинское, Бахмутское (Артёмовское), Лиманское (Краснолиманское) и Купянское, а также Херсонское. Примечательно, что на всех перечисленных направлениях у ВСУ наблюдаются большие проблемы, исправить свое положение на них украинские формирования, вероятно, не в состоянии. Но об этом Зеленский, по понятным причинам, распространяться не стал.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Похожие новости
10.02.2022
Российские военные развернули систему ПВО С-400 на учениях под белорусским Брестом
16.12.2020
Катастрофа МН17 – многоходовая провокация
21.06.2019
Польша предложила Украине "помощь" в виде объединения ГТС
21.08.2017
Самолеты ВКС РФ за неделю восемь раз поднимались на перехват иностранных воздушных судов
08.06.2015
Новое лицо атомной отрасли
20.06.2013
Ле Бурже-2013: контракты и интриги
23.04.2010
Грузовая модель Ан-148 появится на рынке не ранее конца 2011 г - ВАСО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.01 09:29
  • 5
Украинские военные показали ведение огня из РСЗО RM-70 Vampire 4D чешского производства
  • 08.01 08:15
  • 58050
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.01 07:31
  • 0
О целях сторон, реально вовлеченных в СВО
  • 08.01 04:22
  • 6
Об отличиях возможностей ВС РФ и ВСУ по прорыву обороны
  • 08.01 03:44
  • 1
О перспективах развития российско-украинско-НАТОвского конфликта
  • 06.01 20:44
  • 2668
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.01 11:10
  • 3
Спецоперация выковывает новое оружие России
  • 06.01 04:57
  • 2
Луганск атаковала «Штормовая тень»
  • 06.01 01:50
  • 1
Экстрадиция возможна. В Европе заговорили о депортации украинцев
  • 05.01 22:40
  • 1
История США
  • 05.01 22:04
  • 1
Ростех: Испытания новой гусеничной версии ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» выходят на финальную стадию
  • 05.01 15:19
  • 0
Кому выгодно возвращение к воинской повинности в Европе?
  • 05.01 10:22
  • 5
Названы особенности запущенных по Белгороду украинских ракет «Ольха»
  • 05.01 05:09
  • 49
ОАК разработает новый учебный самолет вместо Л-39
  • 05.01 04:55
  • 1
Путин подписал указ о принятии в гражданство иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ