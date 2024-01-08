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Наступивший 2024 год окажется во многом определяющим для вооруженного конфликта на Украине. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, фактически повторяя комментарии ряда западных военных экспертов, которые прежде высказывали аналогичную позицию.

По утверждению Зеленского, Украине очень важно продержаться в течение 2024 года. Именно события этого года сыграют ключевую роль для дальнейшей судьбы страны.

Важное время. Во многом решающее

- подчеркнул Зеленский.

Кроме того, глава киевского режима более подробно остановился на основных приоритетах обороны страны. По его словам, очень важно обеспечить украинские формирования боеприпасами, беспилотными летательными аппаратами, военной техникой и личным составом. Последнее – недвусмысленный намек на ужесточение мобилизационных мероприятий в стране, о которых в последнее время активно рассуждают украинские политики.

В числе направлений фронта, на которых идут наиболее интенсивные бои, Зеленский перечислил Авдеевское, Марьинское, Бахмутское (Артёмовское), Лиманское (Краснолиманское) и Купянское, а также Херсонское. Примечательно, что на всех перечисленных направлениях у ВСУ наблюдаются большие проблемы, исправить свое положение на них украинские формирования, вероятно, не в состоянии. Но об этом Зеленский, по понятным причинам, распространяться не стал.