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ТАСС

Источник сообщил, что РФ запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине

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Источник изображения: AP Photo/ Shawn Baldwin, архив

Оно может состояться 22 января, рассказал собеседник агентства

ООН, 6 января. /ТАСС/. Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по поставкам западных вооружений на Украину, сообщил в пятницу ТАСС источник во всемирной организации.

"Заседание по поставкам западных вооружений запрошено на 22 января", - сказал он.

Ранее западные страны запросили на 10 января встречу Совета Безопасности ООН в связи с приписываемыми КНДР поставками вооружений России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно подчеркивала, что обвинения западных стран в незаконном военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются голословными и бездоказательными. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь. 

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КНДР
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Лавров Сергей
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