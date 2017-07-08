Сделка президентов



Вид на разрушенный город Даръа в Сирии, июнь 2017

Источник: Alaa Al-Faqir/Reuters Вид на разрушенный город Даръа в Сирии, июнь 2017Источник: Alaa Al-Faqir/Reuters

Россия и США договорились о перемирии в Сирии

Россия и США договорились о перемирии в Сирии - согласно новому соглашению, режим прекращения огня вступит в силу в полдень 9 июля. Израиль и Иордания также фигурируют в договоре между Вашингтоном и Москвой. Данная сделка никак не относится к договору о создании зон деэскалации в Сирии, подписанному Ираном, Россией и Турцией в Астане в мае 2017 года.

Вашингтон и Москва достигли соглашения о прекращении огня на юго-западе Сирии, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на трех высокопоставленных представителей США.

По мнению AP, эта договоренность знаменует новый уровень участия президента США Дональда Трампа в попытке разрешить гражданскую войну в Сирии. Режим прекращения огня вступит в силу в полдень 9 июля, пояснили сирийские чиновники на условиях анонимности.

Израиль и Иордания также фигурируют в соглашении России и США - оба союзника Белого дома имеют общую границу с южной частью Сирии.

Также агентство уточняет, что данная сделка никак не относится к договору о создании зон деэскалации в Сирии, подписанному Ираном, Россией и Турцией в Астане в мае 2017 года. Предыдущие соглашения о режимах прекращения огня в Сирии потеряли силу или не смогли сократить волну насилия надолго, и неясно, будет ли эта сделка лучше предыдущих, заключает AP.

Сегодня же президент России Владимир Путин провел встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом на саммите G20 в Гамбурге. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, лидеры двух стран обсуждали Сирию, Украину, КНДР и кибербезопасность.

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа допускает отказ от свержения режима президента Сирии Башара Асада

после разгрома террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) и поддержание зон безопасности в Сирии, как это предлагали "Россия и ее союзники", в том числе с использованием российских военных для их патрулирования. Об этом писало издание The Daily Beast со ссылкой на информированного высокопоставленного чиновника администрации США, чьи слова подтвердили еще два источника в Белом доме и один источник в конгрессе.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон еще 5 июля 2017 года заявил о готовности США изучить возможность использования совместных с Россией механизмов для стабилизации обстановки в Сирии, напоминает издание. Кроме того, на необходимости более тесной координации с Россией действий в Сирии уже несколько месяцев настаивают советники Трампа - от уволенного Майкла Флинна до Джареда Кушнера.

В Вашингтоне полагают, что необходимо не допускать стычек между собой вооруженных группировок, которых поддерживают США и Россия. При этом США не будут передавать Асаду территории, освобожденные от ИГ, и не собираются задействовать свои войска для контроля территорий. Издание считает, что США также планируют раскалывать союз России и Ирана, поддерживая Турцию.

17 июня 2017 года США заявили, что приветствуют 48-часовое прекращение огня на юге Сирии со стороны правительства страны, и призвали власти выполнять данное обещание на протяжении всего времени. Об этом говорилось в заявлении представителя Госдепартамента Хизер Нойерт, опубликованном на сайте ведомства.

"Мы будем судить об этой инициативе по ее результатам, а не по словам", - отметила она.

В своем заявлении Нойерт подчеркнула, что оппозиция Сирии должна прекратить атаки, чтобы перемирие действовало от каждого из участников конфликта, при этом продолжая борьбу с терроризмом. Она также выразила надежду на то, что режим прекращения огня может быть увеличен по времени, что позволит привезти на территорию гуманитарную помощь.

Подписанные в мае Россией, Турцией, Ираном и другими участниками переговоров в Астане документы о создании зон деэскалации в Сирии предусматривают прекращение в границах "зон" авиаударов и любых боевых действий между правительственными войсками и повстанцами, которые присоединились или присоединятся к режиму прекращения огня.

Эта зона, расположенная вдоль границы с Иорданией, в районах Дейра и Кунейтра, в основном контролируется поддерживаемыми Западом отрядами "Южного фронта". В российском Минобороны оценивали численность находящихся там боевиков в 15 тыс. человек.

Ранее "Южный фронт" принимал участие в астанинских переговорах, однако в этот раз приехать на встречу отказался. Как пояснил РИА "Новости" представитель "фронта" в делегации вооруженной оппозиции на переговорах Башар аз-Зубаи, причин для отказа "много".

"Мы смотрим на то, что происходит на южном фронте", - сказал он.

3 июля, перед началом встречи в Астане, сирийская армия объявила, что приостанавливает боевые действия на юге Сирии, однако повстанцы практически сразу после этого обвинили правительственные силы в нарушении режима прекращения огня в контролируемых ими районах.

Так, через несколько часов после заявления военных, боевики объявили, что сирийские правительственные самолеты сбросили в пригородных районах города Дераа баллоны, упакованные осколками со взрывчаткой, - такие снаряды вызывают на земле, куда их сбрасывают, беспорядочные разрушения.

Как отмечает Reuters, сирийская армия в последние месяцы усилила свои авиаудары в провинции Дераа.

Боевые действия также распространились на пограничную провинцию Кунейтра, вдоль спорных Голанских высот, где сирийские повстанцы ведут наступление против правительственных сил, поддерживаемых иранским ополчением.

Вооруженная оппозиция уже выражала свои опасения в связи с созданием зон деэскалации. По мнению повстанцев, цель их создания - освободить части подразделений правительственных сил, чтобы позволить им захватывать территории в других местах.

Оппозиция также обвиняет Москву в подстрекательстве сирийской армии к полному захвату провинции Дераа, большую часть которой повстанцы контролируют с 2015 года. Представитель "Южного фронта" в начале июля заявлял Reuters, что в группировке сомневаются в искренности намерений Дамаска и Москвы соблюдать перемирие на юго-западе Сирии.

Седьмой раунд переговоров по Сирии начнется 10 июля 2017 года в Женеве под эгидой ООН.

"Спецпосланник ООН по Сирии хочет объявить, что он проведет седьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве. Участники должны приехать к 9 июля, раунд должен начаться 10 июля", - говорится в сообщении спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

Отмечается, что де Мистура намерен провести новые раунды переговоров в августе и сентябре.

Рафаэль Фахрутдинов