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Военное обозрение

Директор департамента МИД РФ: Украина стала полигоном НАТО для испытания методов борьбы с Россией в цифровом пространстве

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Источник изображения: topwar.ru

В последние годы со стороны Украины или в ее интересах осуществляется большое количество информационных атак в цифровом пространстве. С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности министерства иностранных дел РФ Артур Люкманов.

По утверждению российского дипломата, хотя на словах киевский режим обвиняет Россию в хакерских атаках, он сам не забывает кичиться диверсиями против нашей страны в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Приходится констатировать, что эта страна стала фактически полигоном НАТО для испытания методов противоборства в цифровом пространстве

- подчеркнул директор департамента МИД РФ в беседе с РИА Новости.

Только в ноябре 2023 года украинская разведка взяла на себя ответственность за ряд хакерских атак на российские информационные ресурсы. И это – далеко не единичные случаи подобных действий с территорий, контролируемых киевским режимом. Отметим также, что на Украине действовали т.н. мошеннические «колл-центры», занимавшиеся обманом российских граждан с целью хищения у последних крупных денежных средств. Российские спецслужбы, в свою очередь, принимают комплекс мер по обеспечению безопасности интересов государства в цифровом пространстве, в том числе и от действий украинских хакеров.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
ИТ
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