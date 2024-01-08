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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило о сопровождении в 2023 г. более 2 тыс. самолетов-разведчиков

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Военнослужащие радиотехнических войск
Военнослужащие радиотехнических войск ВС РФ в ходе несения боевого дежурства по противовоздушной обороне (ПВО).
Источник изображения: РИА Новости

Москва. 5 января. ИНТЕРФАКС - Около 600 тыс. иностранных самолетов было сопровождено в прошлом году силами радиотехнических войск, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В ходе несения боевого дежурства по ПВО в 2023 году дежурными боевыми расчетами радиотехнических войск обнаружено и обеспечено сопровождение более 2 млн воздушных объектов. Из них около 600 тысяч иностранных самолетов, более 2 тыс. самолетов-разведчиков и более 20 боевых стратегических бомбардировщиков", - говорится в сообщении.

"Дежурные силы приводились в готовность № 1 более 4 тыс. раз, что является наглядным показателем высокой напряженности боевого дежурства в радиотехнических войсках", - отметили в ведомстве.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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