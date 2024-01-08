Расчеты радиотехнических войск РФ в 2023 году обнаружили более 2 млн воздушных объектов

В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России отметили, что на вооружении состоят современные радиолокационные средства "Небо-ММ", "Подлет", "Каста-ВМ", "Наблюдатель-ФСРиКВП", "Обновление", "Ниобий-М"

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Боевые расчеты радиотехнических войск Вооруженных сил РФ в 2023 году обнаружили и обеспечили сопровождение более 2 млн воздушных объектов. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В ходе несения боевого дежурства по ПВО в 2023 году дежурными боевыми расчетами радиотехнических войск обнаружено и обеспечено сопровождение более 2 млн воздушных объектов. Из них - около 600 тыс. иностранных самолетов, более 2 тыс. самолетов-разведчиков и более 20 боевых стратегических бомбардировщиков. При этом дежурные силы приводились в готовность номер один более 4 тыс. раз, что является наглядным показателем высокой напряженности боевого дежурства в радиотехнических войсках", - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что на вооружении радиотехнических войск состоят современные радиолокационные средства "Небо-ММ", "Подлет", "Каста-ВМ", "Наблюдатель-ФСРиКВП", "Обновление", "Ниобий-М" и комплексы средств автоматизации "Фундамент-М", выносной индикаторный пост "ВИП-117М3", комплексное применение которых позволяет обнаруживать и сопровождать любые средства воздушно-космического нападения - от малоразмерных беспилотных летательных аппаратов до гиперзвуковых ракет не только в воздухе, но и в космосе.

В военном ведомстве пояснили, что эксплуатация сложнейшей радиоэлектронной техники требует от личного состава высокого уровня личной подготовки офицеров, прапорщиков, сержантов, солдат и слаженности подразделений с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции и в Сирии.

"В ходе проведения специальной военной операции части и подразделения радиотехнических войск получают колоссальный опыт боевой работы, активно совершенствуется и зарождается новая тактика применения подразделений, основанная на высокой мобильности новейших образцов радиоэлектронной техники", - добавили в Минобороны РФ.

В 2023 году в Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Жукова в Твери и в Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны, а также в Сибирском федеральном университете и Московском государственном техническом университете имени Баумана подготовлено более 1 тыс. высококвалифицированных офицеров радиотехнических войск.