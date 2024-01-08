Войти
ТАСС

Расчеты радиотехнических войск РФ в 2023 году обнаружили более 2 млн воздушных объектов

309
0
0
РЛС 55Ж6УМ «Ниобий»
Радиолокационная станция 55Ж6УМ «Ниобий».
Источник изображения: Военное обозрение

В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России отметили, что на вооружении состоят современные радиолокационные средства "Небо-ММ", "Подлет", "Каста-ВМ", "Наблюдатель-ФСРиКВП", "Обновление", "Ниобий-М"

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Боевые расчеты радиотехнических войск Вооруженных сил РФ в 2023 году обнаружили и обеспечили сопровождение более 2 млн воздушных объектов. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В ходе несения боевого дежурства по ПВО в 2023 году дежурными боевыми расчетами радиотехнических войск обнаружено и обеспечено сопровождение более 2 млн воздушных объектов. Из них - около 600 тыс. иностранных самолетов, более 2 тыс. самолетов-разведчиков и более 20 боевых стратегических бомбардировщиков. При этом дежурные силы приводились в готовность номер один более 4 тыс. раз, что является наглядным показателем высокой напряженности боевого дежурства в радиотехнических войсках", - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что на вооружении радиотехнических войск состоят современные радиолокационные средства "Небо-ММ", "Подлет", "Каста-ВМ", "Наблюдатель-ФСРиКВП", "Обновление", "Ниобий-М" и комплексы средств автоматизации "Фундамент-М", выносной индикаторный пост "ВИП-117М3", комплексное применение которых позволяет обнаруживать и сопровождать любые средства воздушно-космического нападения - от малоразмерных беспилотных летательных аппаратов до гиперзвуковых ракет не только в воздухе, но и в космосе.

В военном ведомстве пояснили, что эксплуатация сложнейшей радиоэлектронной техники требует от личного состава высокого уровня личной подготовки офицеров, прапорщиков, сержантов, солдат и слаженности подразделений с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции и в Сирии.

"В ходе проведения специальной военной операции части и подразделения радиотехнических войск получают колоссальный опыт боевой работы, активно совершенствуется и зарождается новая тактика применения подразделений, основанная на высокой мобильности новейших образцов радиоэлектронной техники", - добавили в Минобороны РФ.

В 2023 году в Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Жукова в Твери и в Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны, а также в Сибирском федеральном университете и Московском государственном техническом университете имени Баумана подготовлено более 1 тыс. высококвалифицированных офицеров радиотехнических войск. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Небо РЛК
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
23.12.2020
Всевидящее око юга России
16.12.2020
Радиотехническим войскам ВКС исполняется 69 лет
15.12.2020
В ВКС России сообщили, что формируют мобильные подразделения радиотехнической разведки
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
11.04.2016
Небесный "зонтик": как охраняется небо Москвы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.01 09:29
  • 5
Украинские военные показали ведение огня из РСЗО RM-70 Vampire 4D чешского производства
  • 08.01 08:15
  • 58050
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.01 07:31
  • 0
О целях сторон, реально вовлеченных в СВО
  • 08.01 04:22
  • 6
Об отличиях возможностей ВС РФ и ВСУ по прорыву обороны
  • 08.01 03:44
  • 1
О перспективах развития российско-украинско-НАТОвского конфликта
  • 06.01 20:44
  • 2668
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.01 11:10
  • 3
Спецоперация выковывает новое оружие России
  • 06.01 04:57
  • 2
Луганск атаковала «Штормовая тень»
  • 06.01 01:50
  • 1
Экстрадиция возможна. В Европе заговорили о депортации украинцев
  • 05.01 22:40
  • 1
История США
  • 05.01 22:04
  • 1
Ростех: Испытания новой гусеничной версии ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» выходят на финальную стадию
  • 05.01 15:19
  • 0
Кому выгодно возвращение к воинской повинности в Европе?
  • 05.01 10:22
  • 5
Названы особенности запущенных по Белгороду украинских ракет «Ольха»
  • 05.01 05:09
  • 49
ОАК разработает новый учебный самолет вместо Л-39
  • 05.01 04:55
  • 1
Путин подписал указ о принятии в гражданство иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ