Летать-стрелять: зенитные расчеты научат вести огонь на ходу

Расчеты зенитных комплексов "Панцирь" и "Тор" научат на ходу сбивать крылатые ракеты, самолеты и беспилотники. Об этом "Известиям" рассказали в Минобороны. В войсках такой способ в шутку называют "стрельбой с коня". Формально установки могут вести огонь только при короткой остановке. Но опыт боевых действий в Сирии показал, что атакующих необходимо уметь уничтожать в движении — например, если на войска неожиданно напали дроны-камикадзе. Такие атаки становятся смертельно опасными для техники на марше.

Расчеты зенитных комплексов "Панцирь" и "Тор" научат на ходу сбивать крылатые ракеты, самолеты и беспилотники. Об этом "Известиям" рассказали в Минобороны. В войсках такой способ в шутку называют "стрельбой с коня". Формально установки могут вести огонь только при короткой остановке. Но опыт боевых действий в Сирии показал, что атакующих необходимо уметь уничтожать в движении — например, если на войска неожиданно напали дроны-камикадзе. Такие атаки становятся смертельно опасными для техники на марше.

В настоящее время разрабатываются изменения в программу боевой подготовки "Панцирей" и "Торов". Ожидается, что комплекс новых упражнений по стрельбе на ходу для зенитчиков будет опробован на полигонах в начале следующего года. Если методика докажет свою эффективность, приёмы борьбы с внезапными воздушными атаками внесут в программу. А массовое обучение в войсках начнется уже в конце следующего года, рассказали "Известиям" в Минобороны.

Защитить на марше

Современные методы ведения боя требуют максимальной подвижности средств ПВО, считает экс-начальник зенитных ракетных войск ВВС России Александр Горьков.

— Стрельба с ходу уже проводилась на полигонах, — рассказал "Известиям" эксперт. — Например, зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцири" атаковали не только воздушные, но и наземные цели.

Боевые действия последних лет, отметил эксперт, показали, что надежно прикрыть войска на марше может только комплекс, готовый сразу открыть огонь. Атаки крылатых ракет и беспилотников проходят молниеносно и не оставляют времени для подготовки к их отражению. Для того, чтобы не стать легкой жертвой противника, зенитчики должны постоянно перемещаться. Особенно важно тут же покинуть позицию после израсходования боекомплекта.

Научить зенитные комплексы такому виду стрельбы было не просто. Российским конструкторам и инженерам пришлось решить ряд серьезных технических задач, резюмировал Александр Горьков. Сейчас даже в странах НАТО нет комплексов ПВО ближнего радиуса действия, способных вести огонь в движении. Французский Сrotale или германо-французский Roland уступают по своим возможностям отечественным системам.

Опыт Сирии

Столкнувшись с непреодолимостью стационарной ПВО российских военных баз в Сирии, боевики переключились на использование беспилотных бомбардировщиков против объектов Сирийской арабской армии. Защитить их оказалось гораздо сложнее.

Террористам ИГИЛ (организация запрещена в России) неоднократно удавалось прицельно поражать со своих простейших дронов-бомбардировщиков технику в движении, включая бронемашины.

В противостоянии с регулярными частями угроза от современных дронов и умных боеприпасов ещё выше. Крупные ударные беспилотники и барражирующие боеприпасы стремительно появляются на вооружении даже стран, не относящихся к технологическим лидерам. Внезапные атаки против плохо защищённых на марше колонн становятся одним из основных тактических приёмов.

Мобильность всё более актуальна и для выживания самих комплексов ПВО в поединке с современными средствами поражения.

Во время израильской атаки 21 января этого года на сирийские "Панцири" один из ЗРПК, который находился на стационарной позиции, был уничтожен. Другой комплекс вел огонь в движении и, несмотря на применение против него нескольких планирующих бомб, уцелел. Минобороны Израиля предъявило видео близкого к ЗРПК попадания одного из боеприпасов. Но при этом не сумело подтвердить уничтожение самого "Панциря".

Неофициальные сирийские источники сообщали, что ЗРПК получил лишь небольшие повреждения. Правительственные СМИ продемонстрировали поражённую зенитной ракетой авиабомбу Spice, не долетевшую до цели. В дальнейшем подобные дуэли могут стать обычным явлением.

Под защитой "Панцирей" и "Торов"

Сейчас на вооружении армии стоят несколько модификаций "Панцирей" и "Торов". Все они относятся к системам ПВО ближнего радиуса действия, которые должны защищать не только военные или важные гражданские объекты, но и войска на марше, в районах сосредоточения или непосредственно на передовой.

Комплекс "Тор-М2" — самый современный из своего семейства. Дальность полета новой ракеты с уникальной аэродинамикой позволяет прикрывать по фронту расстояние в 20 км. Новые комплексы работают по принципу "одна цель — одна ракета". Он может обстрелять сразу четыре цели, в то время как первая модификация "Тора" могла вести огонь только по одной.

Комплекс "Панцирь" считается самым совершенным ЗРК в мире. Он может уничтожать воздушные и наземные цели, как ракетами, так и с помощью двух 30-мм пушек. Конфликты в Ираке, Сирии и Ливии доказали высокую эффективность этого вооружения в борьбе с легкими воздушными аппаратами — сбивать БПЛА ракетами слишком дорого и не всегда эффективно. Но основное вооружение комплекса — это 12 ракет, поражающих цели на расстоянии до 20 км.

Вооруженные силы серьезно усиливают противовоздушную оборону страны. В конце 2018 года завершился первый этап развертывания многоэшелонированной системы РЛС дальнего обнаружения, основу которой составляют станции "Воронеж" и "Контейнер". Они способна обнаружить баллистические и крылатые ракеты, самолеты, спутники и другие летательные аппараты на расстоянии в несколько тысяч километров. Кроме того, на вооружение Южного военного округа до конца года поступят "охотники за невидимками" — радары "Ниобий-СВ". Эти станции легко обнаруживают самолеты, построенные по технологи "Стелс", гиперзвуковые и крылатые ракеты.