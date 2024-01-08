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Военное обозрение

«ARM-28 стал более грозной силой»: в Польше создан новый вариант зенитных установок ЗУ-23-2

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Советская 23-мм установка ЗУ-23-2 отлично показала себя во многих вооруженных конфликтах при ведении огня как по воздушным, так и по наземным целям. Фото Владимира Карнозова
Советская 23-мм установка ЗУ-23-2 отлично показала себя во многих вооруженных конфликтах при ведении огня как по воздушным, так и по наземным целям. Фото Владимира Карнозова.

Польская компания WB Group завершила очередной этап модернизации зенитной установки ЗУ-23-2; вновь созданная модификация получила обозначение ARM-28.

Система стала более грозной силой при использовании против беспилотников, вертолетов и других воздушных целей

- говорится в издании MilitaryLeak.

Как поясняется, конфликт высокой интенсивности в Европе заставил союзников по НАТО осознать, насколько большую угрозу представляют маломерные воздушные средства. К этой категории угроз относятся крылатые ракеты, БПЛА-камикадзе и планирующие бомбы.

Пакет обновления ARM-28 является модульным, что позволяет без особых затруднений и быстро интегрировать новые функциональные блоки с устаревшей системой, а также упрощает ремонт зенитки.

Электроприводы ARM-28 с цифровым управлением позволяют точно и быстро перемещать линию визирования. Панель оператора также дает возможность определять «мертвые» зоны, в которых цель оказывается недосягаемой для огня. Система может наводиться на угрозу вручную, полуавтоматически или автоматически, используя СУО.


Проект ARM-28.
Источник: topwar.ru

В комплект поставки ARM-28 входит современный оптико-электронный прицел, позволяющий использовать устаревшие снаряды ОФЗТ и БЗТ, а также современные боеприпасы APDS-T (подкалиберные). В результате модернизации также сократилось количество персонала, необходимого для обслуживания системы (с 5 до 4 чел.).

В пакет модернизации ARM-28 входят: электроприводы для определения азимута и места;

панель управления и джойстик оператора; датчики для измерения поворота и высоты; прицел 2C27 заменен на электронный; блок управления электроприводом; автономное электроснабжение.

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Польша
Проекты
NATO
БПЛА
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