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ТАСС

США ожидают, что обучение части украинских пилотов управлению F-16 завершится в 2024 году

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Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: Ezra Acayan/ Getty Images

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отметил, что это может занять от пяти до восьми месяцев в зависимости от уровня квалификации летчика

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Министерство обороны США ожидает, что подготовка в стране части украинских пилотов и их обучение управлению истребителями F-16 завершатся позднее в этом году. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов.

"Я ожидаю, что когда-нибудь позднее в этом году мы начнем видеть, как эти пилоты завершают обучение, но у меня нет никаких конкретных деталей", - сказал Райдер.

Представитель Пентагона уточнил, что конкретных дат завершения подготовки украинских летчиков в США пока нет. "Обучение в штате Аризона продолжается и может занять от пяти до восьми месяцев в зависимости от уровня квалификации пилота", - пояснил он.

Украина давно просит своих западных союзников передать ей F-16. На Западе до сих пор не назвали точных сроков, однако запустили программу переподготовки украинских военных летчиков. В Киеве выражали надежду, что Украина получит истребители в первой половине 2024 года. В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что это произойдет не раньше весны. 

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Страны
США
Украина
Продукция
F-16
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