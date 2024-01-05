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Военное обозрение

«Изменила правила игры в сфере воздушной войны»: в западной прессе оценили российскую систему навигации РСБН-4Н

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Источник изображения: topwar.ru

Согласно информации, опубликованной на днях Минобороны РФ, ВВС добились заметных успехов при проведении воздушных операций на Украине.

Эти достижения в значительной степени объясняются работой комплексной системы поддержки [боевой авиации], в которой особое место занимает РСБН-4Н, сложная радионавигационная система ближнего действия

- говорится в издании Army Recognition.

РСБН-4Н предназначена в первую очередь для военного использования, хотя она также в состоянии поддерживать работу гражданской авиации. Данная система обеспечивает всепогодную круглосуточную навигацию и используется для поддержки управления воздушным движением, а также для направления самолетов в любую назначенную точку в пределах своей досягаемости.

РСБН-4Н играет решающую роль в обеспечении точной и надежной навигации для различных типов самолетов, включая бомбардировщики, истребители-бомбардировщики и военно-транспортные самолеты

- говорится в западной прессе.

Система непрерывно предоставляет информацию экипажам о местоположении самолетов, осуществляет автоматическое наведение машин в предписанные точки и занимается наземным управлением бортами, работающими по радиомаяку. РСБН-4Н известна своей точностью, которая, как предполагается, выше, чем у других подобных систем.

РСБН-4Н изменила правила игры в сфере ведения воздушной войны, предоставив российским самолетам беспрецедентные навигационные возможности. Эта система позволяет самолету определять свое местоположение с поразительной точностью

- дается оценка в прессе.

Как поясняется, развертывание РСБН-4Н на Украине приводит к изменению тактики, демонстрируя ориентацию российского командования на достижение технологического превосходства для получения преимущества в конфликте.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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