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Согласно информации, опубликованной на днях Минобороны РФ, ВВС добились заметных успехов при проведении воздушных операций на Украине.
- говорится в издании Army Recognition.
РСБН-4Н предназначена в первую очередь для военного использования, хотя она также в состоянии поддерживать работу гражданской авиации. Данная система обеспечивает всепогодную круглосуточную навигацию и используется для поддержки управления воздушным движением, а также для направления самолетов в любую назначенную точку в пределах своей досягаемости.
- говорится в западной прессе.
Система непрерывно предоставляет информацию экипажам о местоположении самолетов, осуществляет автоматическое наведение машин в предписанные точки и занимается наземным управлением бортами, работающими по радиомаяку. РСБН-4Н известна своей точностью, которая, как предполагается, выше, чем у других подобных систем.
- дается оценка в прессе.
Как поясняется, развертывание РСБН-4Н на Украине приводит к изменению тактики, демонстрируя ориентацию российского командования на достижение технологического превосходства для получения преимущества в конфликте.