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ТАСС

Путин подписал указ о принятии в гражданство иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ

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Источник изображения: Алексей Коновалов/ ТАСС

Право на получение гражданства РФ будут иметь и родственники указанных категорий иностранных граждан

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Иностранцы, заключившие контракт с Вооруженными силами (ВС) РФ в период проведения специальной военной операции (СВО), смогут подать заявление о приеме в гражданство РФ. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Как следует из документа, подать заявление о приеме в российское гражданство также смогут иностранцы, уволенные в период СВО с военной службы в ВС РФ по состоянию здоровья, по достижении ими предельного возраста, по истечении срока контракта, а также в связи с прекращением действия военного положения.

Право на получение гражданства РФ будут иметь и родственники указанных категорий иностранных граждан. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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Прием в агенты ФСБ граждан Средней Азии по примеру Ми-6 приравнять, как и активное участие агентом МВД с полным личным делом(для всех родственников).
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