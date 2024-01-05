ВС США заключили контракт на поставку самолёта Global 6500 в рамках новой программы разведывательной авиации

Вооруженные силы США договорились с компанией Bombardier Defense о поставке как минимум одного разведывательного самолета Global 6500, который будет служить прототипом будущих самолетов-разведчиков в рамках реализации программы разведывательной авиации. Об этом сообщает американская пресса со ссылкой на источники в военных кругах Соединенных Штатов.

Известно, что контракт предполагает покупку двух дополнительных самолетов в течение трехлетнего периода. Первый самолет ВС США получат в этом году – ориентировочно 1 октября. Самолет представляет собой бизнес-джет с большим салоном и расширенными возможностями в плане осуществления разведывательной деятельности.

Как заявил полковник Джо Мэйнор, отвечающий за реализацию программы разведывательной авиации ВС США, новый самолет будет отличаться увеличенной дальностью полета, скоростью и возможностями осуществления разведки и наблюдения на более высоком уровне.

Когда вы думаете о стрельбе на дальние дистанции, дополнительное слово — точность. Точность подразумевает, что вам нужна цель. Если у вас есть цель, вам нужно иметь возможность наблюдать за местностью и идентифицировать интересующую цель

- подчеркнул Стив Патрик, вице-президент Bombardier Defense.

Американское военное ведомство планирует обновить свои арсеналы воздушной разведки и средств радиоэлектронной борьбы. Сейчас Пентагон планирует отказаться от устаревших самолетов Guardrail. Армии США требуется самолет с гораздо большей продолжительностью полета, скоростью и грузоподъемностью.

В министерстве обороны США потребность в новом самолете обусловливают риском перспективного конфликта с Россией и Китаем. Основное внимание при этом уделяется противостоянию с КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе.