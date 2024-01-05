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Военное обозрение

Западная пресса: «Непонятно, что делает Украина со своими танками Абрамс, на фронте они себя не проявили»

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Abrams
Abrams.
Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на передачу Украине танков Abrams американского производства, они все еще не применяются в ходе боевых действий. Об этом пишет издание Forbes, обратившее внимание на странную ситуацию с переданными США танками.

Первоначально украинское командование возлагало на американские танки большие надежды, считая, что они помогут в осуществлении прорыва на основных направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Теперь ситуация изменилась.

Непонятно, что делает Украина со своими 31-м Абрамсом, на фронте они себя не проявили

- пишет американское издание.

По одной из версий, боязнь украинского командования использовать танки на фронте связана с их повышенной уязвимостью для FPV-дронов сверху и сбоку. Дрон даже со старым противотанковым зарядом может пробить данное место, убив или ранив члена танкового экипажа. Кроме того, дрон может повредить электронику боевой машины.

Боковая броня танка тоже устарела, что является еще одной причиной уязвимости американской боевой машины. Эксперты советуют сначала повысить качество защищенности танков «Абрамс», и лишь затем использовать их на фронте.

В противном случае, если их бросить в бой в текущем состоянии, их начнут подбивать в больших количествах, и это обстоятельство не лучшим образом скажется на рейтинге продукции американской оборонной промышленности. Этим наиболее серьезно обеспокоены в самих США.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
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