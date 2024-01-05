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ТАСС

США заявили, что выделенная 27 декабря помощь Киеву будет последней до получения средств

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Источник изображения: AP Photo/ Alex Brandon

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что часть вооружений, о предоставлении которых Вашингтон объявил ранее, будет доставле...

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Пакет американской военной помощи Украине, о котором Вашингтон объявил 27 декабря 2023 года, был последним из тех, которые США могут предоставить Киеву до выделения Конгрессом дополнительных средств. Об этом заявил в среду координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы уже предоставили Украине последний пакет военной помощи, на поддержку которого у нас есть средства. Сразу после Рождества. И нам нужно получить помощь Конгресса, чтобы мы могли продолжить это делать", - отметил он.

"Нам нужно одобрение запроса на выделение дополнительных средств, чтобы предоставлять дальнейшую помощь Украине", - добавил сотрудник СНБ. Он уточнил, что часть вооружений, о предоставлении которых Киеву США объявили на прошлой неделе, будет доставлена позднее.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 27 декабря заявил, что Вашингтон выделяет Украине пакет военной помощи на $250 млн, который будет последним в 2023 году. Вашингтонская администрация направила в октябре прошлого года в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана) предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. 

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Израиль
Китай
Россия
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Украина
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