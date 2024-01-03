Командующий ДА ВКС РФ Кобылаш: В 2024 году Дальняя авиация получит самолёты на новых принципах

Дальняя авиация ВКС России с 2024 году получит на вооружение самолеты с новыми аэродинамическими и боевыми качествами. Об этом заявил командующий Дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш.

По словам командующего, в новом году Дальняя авиация ВКС России продолжит модернизацию, планируется получение новой авиационной техники, в том числе и основанной на новых принципах с улучшенными характеристиками. Никаких подробностей Кобылаш не привел, ограничившись только заявлением.

У нас большой план по модернизации и получению новой авиационной техники на следующий год. Это будут совершенно новые самолёты, на новых принципах, с новыми аэродинамическими и боевыми качествами

- заявил командующий.

Как ранее сообщалось, Министерство обороны проводит модернизацию стоящих на вооружении Дальней авиации стратегических ракетоносцев Ту-160 "Белый лебедь", одновременно запустив выпуск новых самолетов на Казанском авиазаводе. Кроме того, ведутся работы по созданию нового перспективного авиационного комплекса дальней авиации ПАК ДА. На каком этапе находятся работы данных нет, в последне время информация по данному вопросу фактически отсутствует.

Стратегические ракетоносцы ВКС РФ принимают активное участие в специальной операции, нанося удары по военным объектам Украины.