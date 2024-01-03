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Военное обозрение

The Guardian: Иран отвергает призывы Вашингтона и Лондона прекратить поддержку атак хуситов в Красном море

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Источник изображения: topwar.ru

Иран отклонил призывы США и Великобритании прекратить поддержку атак повстанцев-хуситов на связанные с Израилем суда в Красном море и направил эсминец в это море, пишет британское издание The Guardian.

Эсминец «Альборз» 94-й флотилии ВМС Ирана в понедельник пересек Баб-эль-Мандебский пролив и вошел в Красное море. Авторы издания отмечают, что это произошло на фоне встречи секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбара Ахмадиана с представителем хуситов Мохаммедом Абдулсаламом. При этом иранский чиновник высоко оценил «смелые действия» хуситов против «сионистской агрессии».

Напряженность между США и поддерживаемыми Ираном хуситами достигла нового максимума в воскресенье, когда американские военные заявили, что их вертолеты потопили три судна хуситов и убили 10 боевиков в Красном море.

Напомним, что в знак поддержки Газы хуситы начали атаковать суда, связанные с Израилем.

США решили создать международную коалицию, чтобы действовать против хуситов. Лидер йеменских хуситов Абдулмалик аль-Хуси уже предупредил, что его силы будут атаковать американские корабли в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе в случае любого нападения Вашингтона на Йемен.

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Страны
Великобритания
Израиль
Иран
Йемен
США
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