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В США рассказали, чем российский истребитель Су-57 опасен для F-16 (The National Interest, США)

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Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости Андрей Катаев

TNI: в США сравнили характеристики истребителей Су-57 и F-16

Как только Киев начнет применять F-16, Москва в ответ наверняка перебросит в зону конфликта истребители-невидимки Су-57, пишет TNI. Автор сравнил два самолета и попытался выяснить, какой из них одержит верх.

Су-57 против F-16 на Украине

Несколько месяцев назад президент США Джо Байден внезапно передумал и заявил, что США передадут Украине F-16 Fighting Falcon ("Боевой сокол") и помогут в обучении летчиков и наземного персонала. На саммите "Большой семерки" в Хиросиме Америка наконец-то откликнулась на просьбу, которую президент Украины Владимир Зеленский озвучивал с самого начала конфликта.

Долгие месяцы США оправдывали свое нежелание предоставлять Киеву эти истребители четвертого поколения ограниченностью арсеналов и долгим процессом обучения. Украина, чей флот главным образом состоит из устаревших самолетов советской эпохи, этот внезапный сдвиг в подходе Вашингтона лишь приветствовала.

Теперь, когда Киев сможет применять эти современные истребители, Москва в качестве “противоядия” может обратиться к невидимкам Су-57.

История Су-57

Доселе в этом конфликте Москва держала свои Су-57 пятого поколения на расстоянии. Хотя Кремль уже давно рекламирует эту истребительную платформу как лучшую из лучших, насколько ее летно-тактические соответствуют заявлениям Москвы, еще предстоит выяснить.

Двухмоторный многоцелевой истребитель-невидимка разработан российским оборонным гигантом “Сухой” в начале 2000-х годов, но общая концепция возникла гораздо раньше. Еще в разгар холодной войны СССР ощутил потребность в истребителе следующего поколения, который заменит Су-27 и МиГ-29 в тактических операциях на передовой. После распада Советского Союза Министерство обороны России запустило программу ПАК ФА, увенчавшуюся в итоге появлением Су-57.

Характеристики и возможности

Получивший по классификации НАТО имя Felon, или “Уголовник”, Су-57 оснащен технологией малозаметности. В анализе 2020 года Королевский институт оборонных исследований назвал Су-57 “невидимкой с потенциалом”, отметив при этом, что пока он еще не превратился в “надежную систему фронтового вооружения”.

По данным журнала Air Force Technology, самолет оснащен реактивными двигателями с трехмерным вектором тяги для повышения маневренности. “Короткий разбег, сетецентричность и многоцелевые возможности наряду с другими характеристиками позволяют отнести его к пятому поколению”.

Помимо ракет “воздух-воздух”, Су-57 оснащен ракетами класса “воздух-поверхность” для поражения наземных целей и воздушного боя на большой дальности. Благодаря двум внутренним отсекам вооружения, Су-57 может нести до восьми ракет К-77М класса “воздух-воздух”. На самолете установлены турбовентиляторные двигатели “изделие 117” или АЛ-41Ф1, которые, как утверждает Москва, вскоре будут заменены более современной разработкой “изделие 30”. Однако поскольку Москва испытывает финансовые трудности из-за санкций, модернизация двигателя вопреки пожеланиям Кремля может затянуться.

Су-57 против F-16?

При всех своих недостатках в ряде областей Су-57 имеет ряд преимуществ перед F-16. Пилот индийских ВВС в отставке Виджаиндер Тхакур (Vijainder Thakur) рассказал, что российский самолет пятого поколения может синхронизироваться с наземными радарами и таким образом обеспечить преимущество первого запуска над F-16 четвертого поколения.

Поэтому, как только Киев начнет применять F-16 (а ожидается, что они будут поставлены в ближайшие месяцы), Москва в ответ наверняка перебросит в зону конфликта истребители-невидимки Су-57.

Автор статьи: Майя Карлин (Maya Carlin)

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