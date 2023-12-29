В 2023 году эти десять видов оружия привлекли наибольшее внимание! Три больших китайских проекта заняли первые строки рейтинга

В связи с напряженной обстановкой в мире внимание военных обозревателей привлекли многие виды вооружений, сообщает "Хуаньцю шибао". Помимо новейшей китайской техники, продемонстрировавшей внушительный прогресс Пекина в развитии его ВПК, в рейтинге оказались и смертоносные российские подлодки "Белгород" и "Хабаровск".

В этом году на фоне конфликта на Украине разразилась война в Газе, а США и Япония продолжили "мутить воду" вблизи Китая. Все эти события привлекли внимание военных обозревателей по всему миру. Особенно их заинтересовали различные виды современного оружия.

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В недавно запущенном "Хуаньцю шибао" опросе про "звездные вооружения" 2023 года эти виды вооружений вошли в топ-10:

Авианосец "Фуцзянь": китайские военные провели испытания электромагнитной катапульты. Китайский авианосец "Шаньдун" выходил в море в рамках военных учений три раза за год. Эскадренные миноносцы типа 055 много раз участвовали в крупных маневрах. В Китае был представлен новый палубный истребитель-невидимка. Демонстрация китайского БПЛА Twin-Tailed Scorpion D во время строевого полета вокруг Тайваня. Редкое появление китайского дрона GJ-2 (Wing Loong II) в одном кадре с истребителем J-16. Ракеты ХАМАС "Ясин 105" уничтожили израильские танки. ВМС Китая спустили на воду фрегат нового поколения типа 054B. Бомбардировщики Xian H-6, кружающие ночью над Тайванем. Новая ракетная установка дальнего действия коробчатого типа Народно-освободительной армии Китая неоднократно участвовала в учениях вокруг Тайваня.

Три больших китайских проекта заняли первые строки рейтинга

Согласно результатам онлайн-голосования, по состоянию на вечер 24 декабря в тройку лучших мировых вооружений 2023 года вошли авианосец "Фуцзянь", авианосец "Шаньдун" и эскадренные миноносцы типа 055.

Как и в предыдущие годы, в 2023-м в топ-10 вошла военная техника отечественного производства. Это отражает то большое значение, которое китайские сетяне (сетяне, или нетизены, — пользователи интернета, рассматривающие себя как граждане вирутального общества. — Прим.ИноСМИ) придают оборонному комплексу КНР, ведь он напрямую связан с национальной безопасностью.

Согласно имеющимся данным, в ноябре "Фуцзянь" провел пусковые испытания электромагнитной катапульты. Отвечая на вопрос корреспондента "Хуаньцю шибао" о том, есть ли какие-либо хорошие новости об этом корабле, официальный представитель Министерства обороны КНР старший полковник У Цянь сказал, что авианосец проводит швартовые испытания, а сам проект будет неуклонно развиваться в соответствии с установленным планом.

"Шаньдун" в апреле этого года впервые отправился в западную часть Тихого океана, чтобы принять участие в своих первых учениях, а за этим последовали два последовательных морских тренировочных плавания в сентябре и октябре. Согласно статистике, опубликованной Министерством обороны Японии, за девять дней (с 28 октября по 5 ноября) на "Шаньдуне" было осуществлено в общей сложности 570 посадок и взлетов самолетов авианосного базирования, в том числе 420 посадок истребителей J-15 и 150 посадок вертолетов, что стало новым рекордом по частоте посадок и взлетов воздушных судов на китайских кораблях.

В то же время в начале этого года был официально введен в строй восьмой эскадренный эсминец "Сяньян" типа 055. С тех пор он неоднократно появлялся на крупных учениях Народно-освободительной армии Китая (НОАК), в частности в Южно-Китайском море.

Китайский военный эксперт Вэй Дунсюй в интервью "Хуаньцю шибао" 24 декабря заявил, что интернет-пользователи наиболее благосклонно относятся к трем большим проектам китайского флота, и это вполне объяснимо. В рейтинге также палубный истребитель-невидимка и спуск на воду фрегата типа 054В, что также имеет отношение к ВМС КНР.

"Основная боевая техника китайского флота привлекает много внимания", — отметил он.

Вэй Дунсюй добавил, что в последние годы китайский ВПК быстро прогрессирует, и все больше и больше передовых отечественных вооружений и техники вызывают у китайских военных поклонников восторг и гордость, особенно авианосец "Фуцзянь", который занимает первое место среди самых популярных вооружений 2023 года.

"Будучи первым авианосцем катапультного типа, спроектированным и построенным полностью Китаем, он привлек большое внимание еще на этапе строительства, и все с нетерпением ждали, когда его спустят на воду. Успешное завершение конструирования и испытаний корабля "Фуцзянь" показывает прогресс передовых технологий КНР. Когда авианосец будет наконец принят на вооружение, это повысит боевой потенциал китайского флота в мировых водах", — подчеркнул эксперт.

Достижениям НОАК в области БПЛА уделяется особое внимание

В списке "звездных вооружений" этого года можно заметить еще две особенности: многие виды техники связаны с ситуацией в Тайваньском проливе, и беспилотным аппаратам уделяется больше внимания.

Например, тайваньские СМИ отметили, что разведывательные дроны Twin-Tailed Scorpion D неоднократно участвовали в миссиях НОАК вокруг острова. Как утверждается, это испытание стало первым случаем, когда китайские беспилотники, несущие различные типы боеприпасов, летели в одном строю. Каждый дрон Twin-Tailed Scorpion D может нести до 16 снарядов, а три беспилотника — это уже 48 различных боеприпасов, что значительно расширяет их огневые возможности. В августе в открытом доступе появилась редкая фотография беспилотника GJ-2 и истребителя J-16 в одном кадре. Эксперты пришли к выводу, что это признак того, что НОАК изучает и отрабатывает тактику скоординированных операций между беспилотниками и пилотируемыми самолетами.

Военные комментаторы, опрошенные "Хуаньцю шибао", отметили, что в последние годы масштабное применение дронов и беспилотных катеров показывает впечатляющие результаты, что во многом подтолкнуло интернет-пользователей обратить внимание на беспилотную технику.

С другой стороны, поскольку ситуация с Тайванем продолжает оставаться напряженной, НОАК начала серию сдерживающих акций против острова, разнообразная тяжелая техника довольно часто появляется в СМИ. Например, на фоне очередного хвастовства американских военных о размещении ракетных установок HIMARS в Азиатско-Тихоокеанском регионе для нанесения ударов по Китаю, НОАК продемонстрировала мощный ударный потенциал своих новых дальнобойных ракет коробчатого типа в контрактных учениях командования Восточного театра военных действий под кодовым названием "Единый меч" и выступила с серьезным предупреждением против сговора и провокаций со стороны Тайваня и внешних сил.

Вэй Дунсюй отметил, что национальная мощь Китая и развитие в научно-технической сфере привели к модернизации и созданию вооружений и техники НОАК. Можно сказать, что усовершенствование китайского оружия идет и быстро, и стабильно.

В списке также есть оружие иностранного производства

В отличие от прошлых лет, единственной иностранной техникой в списке десяти лучших вооружений является не передовое оружие США и России, а ракеты ХАМАС "Ясин 105", не отличающиеся выдающимися техническими характеристиками. По мнению Вэй Дунсюя, "повышенное внимание к ракетам "Ясин" обусловлено вспыхнувшей в конце года войной в Газе, которая вызвала серьезную озабоченность во всем мире". ЦАХАЛ использует основные боевые танки и тяжелые бронемашины серии "Меркава", чтобы окружить и заблокировать боевиков ХАМАС, но палестинцы применили гибкую тактику, используя самодельные ракеты "Ясин 105" в тандеме с боеголовками, уничтожив многие бронированные машины противника. По мнению Вэй Дунсюя, именно благодаря впечатляющим успехам это небольшое, но мощное оружие привлекло к себе внимание и дало миру новое представление о вооруженных силах ХАМАС.

Вэй Дунсюй отметил, что если перечислить зарубежное "звездное оружие" в подборке этого года, то, помимо новейших вооружений, применяющихся в горячих точках, повышенное внимание часто привлекает Азиатско-Тихоокеанский регион. Например, занявшие одиннадцатое место российские подводные лодки "Белгород" и "Хабаровск", несущие оружие "Судного дня" — ядерные торпеды "Посейдон". Эти АПЛ планируется перебросить в Азиатско-Тихоокеанский регион.

На двенадцатом месте — первый в этом году полет американского бомбардировщика-невидимки нового поколения B-21 Raider. В будущем этот самолет будет произведен в больших количествах, и, согласно текущей военной стратегии вооруженных сил США, его направят в западную часть Тихоокеанского региона.

"Где именно будет развернуто это передовое оружие и какие задачи оно будет выполнять, тоже очень интригует", — подчеркнул эксперт.

Вэй Дунсюй считает, что американские ракеты HIMARS также заслуживают внимания, поскольку они не только часто используются ВСУ, но и теперь оснащаются новейшими высокоточными ударными ракетами, максимальная дальность полета которых достигает 500 километров, а будущая усовершенствованная версия сможет поражать и движущиеся цели на море.

"Будет интересно посмотреть, как станет развиваться их экспорт в будущем и будут ли установки развернуты в Азии", — добавил Дунсюй.

Автор: Го Юаньдань, (郭媛丹), Чэнь Шань (陈山)

(Хуаньцю шибао, Китай)