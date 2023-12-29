«Высокая вероятность попадания с первого выстрела»: в российской компании отчитались о поставках управляемых боеприпасов «Краснополь-М2»

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Российский концерн «Калашников» сообщил о завершении поставок заказчику управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2». Это следует из информации, опубликованной пресс-службой концерна на его официальном сайте.

Как утверждает пресс-служба концерна, изделия были отгружены заказчику в полном объеме. До того, как боеприпасы передали заказчику, их тщательно проверили, испытания показали полное соответствие тем требованиям, которые выражались в контракте.

Президент концерна Алан Лушников высоко оценил изготовленные управляемые боеприпасы. Он подчеркнул, что во время проведенных перед поставкой снарядов испытаний они продемонстрировали себя с лучшей стороны.

К его преимуществам относятся стрельба на поражение цели без пристрелки на основе полной или сокращенной подготовки, высокая вероятность попадания в цель с первого выстрела, мощное действие боевой части, большая зона выбираемых ошибок подготовки данных для стрельбы, возможность применения БЛА для подсвета цели и высокая надежность

- сказал президент концерна «Калашников».

Напомним, что артиллерийские снаряды «Краснополь-М2» предназначаются для нанесения ударов по движущимся и неподвижным целям. В частности, они могут поражать инженерные сооружения противника, его военную технику и вооружения, личный состав. Несколько управляемых снарядов могут быть применены одновременно.