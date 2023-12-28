«Средств просто нет»: министр финансов Украины не понимает, откуда взять деньги на мобилизацию 500 тысяч человек в ВСУ

Если Украина решит мобилизовать 500 тысяч новобранцев, то непонятно, откуда на это мероприятие взять средства. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Ранее министерство обороны Украины якобы оповестило правительство страны о необходимости направить в армию 500 тысяч граждан страны, подлежащих мобилизации. Но надо не только найти призывников – это самое легкое, но и экипировать, обучить, вооружить, расселить их. Все эти задачи требуют денег, и не малых.

Искусственно увеличить расходы не получится, средств для этого просто нет

- заявил министр финансов Украины.

Глава украинского финансового ведомства отметил, что внутренние возможности страны для финансирования вооруженных сил и военных задач исчерпаны. Кроме того, Марченко подверг сомнению озвученную главой киевского режима Владимиром Зеленским стоимость мобилизационных мероприятий в полтриллиона гривен. Министр заявил, что не может подсчитать, сколько стоит мобилизация.

Возникают вопросы: какие подразделения мы обеспечиваем, почему, мы финансируем по фактической численности или плановой, они обеспечены всем остальным, или эти дополнительные 500 000 – это, чтобы заместить существующие подразделения или для создания новых? Ответа на эти вопросы у меня нет

- подчеркнул руководитель Минфина Украины.

Таким образом, Марченко фактически заявил о невозможности проведения мобилизации в ВСУ такого количества человек, о котором говорил ранее президент Зеленский. Это было понятно с самого начала, учитывая, что и России мобилизация 300 тысяч военнообязанных осенью 2022 года далась не так уж и просто – и это при несопоставимых ресурсах.

Примечателен и характер взаимоотношений в политической элите Украины, где Зеленского уже второй раз оспаривает крупный деятель – до министра финансов главком ВСУ генерал Валерий Залужный заявлял, что не предоставлял никаких цифр по мобилизации в правительство или Верховную раду.