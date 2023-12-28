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Военное обозрение

Правительственное издание ФРГ: Западные политики все больше задумываются о мирном разрешении конфликта на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

В западной прессе набирает обороты довольно новый тренд, связанный с усиливающимися сомнениями в способности Украины «победить» Россию на поле боя и, соответственно, перспективами дальнейшей поддержки киевского режима. Одновременно появляются публикации, в которых авторы видят единственным выходом из сложившейся ситуации как минимум заморозку конфликта, причем вовсе не на тех условиях, которые постоянно озвучивает в своей полуфантастической «формуле мира» президент Зеленский.

Очередное немецкое издание, известное открытой русофобией и еще не так давно певшее дифирамбы Киеву, опубликовало статью, в которой автор отмечает нарастающую «усталость» Запада от конфликта на Украине, что заставляет европейских и американских политиков все больше задумываться о его мирном завершении. Материал посвящен внешней политике Германии в следующем году, что имеет особое значение, так как данное издание принадлежит государству и финансируется правительством ФРГ. И это, пожалуй, единственное, что может вызвать интерес к озвученным в статье тезисам.

Готовность и далее оказывать Украине военную помощь снижается не только среди европейских стран, но и в США

— отмечает автор общую тенденцию изменения политического тренда Запада в отношении Украины.

В публикации констатируется, что за почти два года конфликта, несмотря на масштабную военно-финансовую поддержку Запада, Киев так и не сумел вернуть ранее утраченные территории. Неудачи режима Зеленского вызывают в ЕС и США уже не просто усталость, но все большее раздражение, а в политических кругах все чаще звучат разговоры о необходимости поиска дипломатического пути остановки военного противостояния в Европе. Причем, пока что на уровне отставных чиновников, некоторых независимых политиков и экспертов, говорится, что ради прекращения конфликта Киев должен пойти на территориальные уступки Москве.

Я думаю, что перемирие и потом сложные дипломатические переговоры о территориальных изменениях Украины, ее нейтралитете — все это должно обсуждаться

— заявил изданию профессор Университета в Галле, занимающийся международными отношениями и европейской политикой, Йоханнес Варвик.

Однако в Германии не все согласны с такими перспективами прекращения боевых действий на Украине. Некоторые немецкие политики продолжают обвинять Запад в недостаточной поддержке Киева, что, по их мнению, и стало прямым следствием неудач ВСУ на фронте. Ранее депутат бундестага от оппозиционной партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что контрнаступлению ВСУ препятствовал сам Запад, не сумевший обеспечить вовремя украинскую армию необходимым количеством и составом вооружений.

Официальная позиция властей Германии заключается в продолжении поддержки Украины, но увеличивать финансовую и военную помощь Киеву Берлин в следующем году не планирует по причине проблем в экономике и истощения собственных запасов вооружений и боеприпасов. Об этом накануне заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
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