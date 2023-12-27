«Умелые действия защитников Отечества». Шойгу рассказал, что позволило выполнить главную задачу СВО в 2023-м

Шойгу: выполнена главная задача СВО в 2023 году по срыву контрнаступления ВСУ

Главной целью специальной военной операции на Украине в 2023 году было сорвать контрнаступление ВСУ, и она была достигнута, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Как рассказал глава оборонного ведомства, российские военные завладели на фронте инициативой и расширяют подконтрольную территорию. «Мы последовательно идем к достижению заявленных целей спецоперации», - заверил Шойгу. Ранее схожую оценку дал президент Владимир Путин. Подробности - в материале «Газеты.Ru».

Главная задача специальной военной операции на Украине в 2023 году успешно выполнена, доложил на итоговом селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу.

«Верховный Главнокомандующий (президент РФ Владимир Путин - "Газета.Ru") высоко оценил работу руководства и личного состава Министерства обороны, поблагодарил за добросовестное выполнение поставленных задач. Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них - сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена», - сказал глава оборонного ведомства.

По его мнению, достижению цели способствовало несколько факторов - эффективная система оборонительных рубежей, боеспособность подразделений, надежность военной техники.

«И прежде всего - умелые и решительные действия защитников Отечества, которые самоотверженно обеспечивают безопасность страны и ее граждан», - подчеркнул Шойгу.

Он пообещал помнить павших товарищей и поддерживать родных погибших.

В своем слове министр обороны вновь сообщил о том, что оборонные предприятия «в разы» нарастили выпуск наиболее востребованных вооружений, многие перешли на круглосуточный режим работы.

«По сути, работники ОПК бросили вызов хваленому западному военно-техническому потенциалу», - заявил Шойгу.

Также Шойгу отметил «беспрецедентную поддержку нашего народа», который является «надежной опорой бойцов СВО».

«Именно всеобщие усилия в тылу и на фронте помогли сегодня нашим войскам завладеть инициативой на линии боевого соприкосновения с противником. Армия России постоянно занимает более выгодные позиции и расширяет подконтрольные территории на всех направлениях. Мы последовательно идем к достижению заявленных целей спецоперации», - заверил Сергей Шойгу.

Путин удовлетворен

19 декабря положительную оценку ходу СВО дал президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

«Оценивая текущую ситуацию «на земле», на линии боевого соприкосновения, можно с уверенностью сказать, что наши войска владеют инициативой. По сути, мы делаем то, что считаем нужным, то, что хотим. Там, где нужно, там, где вы, командиры, в целом считают целесообразным придерживаться тактики активной обороны, это и происходит, а где нужно, мы улучшаем свои позиции», - заявил Владимир Путин.

ВСУ, по данным Путина, несут тяжелые потери и уже растратили резервы, «пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного так называемого контрнаступления».

«Все попытки, как говорили на Западе, нанести нам военное поражение, стратегическое поражение, разбились о мужество и стойкость нашего солдата, столкнулись с возросшей мощью наших Вооруженных сил, потенциалом отечественной промышленности и оборонных производств», - сообщил президент России.

Путин обозначил и ряд проблем: нужно перестраивать системы связи; эффективнее применять средства ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы; наращивать возможности спутниковой группировки; увеличить выпуск высокоточных снарядов и беспилотников; совершенствовать работу ПВО.

Зеленский не видит предпосылок для поражения

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, подводящей итоги года, на вопрос, закончится ли конфликт в 2024 году, заявил, что этого не знает никто - "даже командиры и западные партнеры".

"Если мы не потеряем нашу стойкость, мы закончим войну раньше. Если не потеряем наш дух - можно жить со скепсисом, но можно и страну про… со скепсисом. Я к этому не готов", - сказал Владимир Зеленский.

Один из журналистов спросил у президента Украины, не являются ли текущие события на фронте "началом потерь" и не приведут ли они к поражению в конфликте, тот ответил: "Нет".

Алексей Пермяков