ВС РФ получили более 1,7 миллиона единиц вооружения и техники в 2023 году

Российские военнослужащие на танке Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации.

Минобороны: ВС РФ за год получили свыше 1,7 млн единиц вооружения и техники

МОСКВА, 26 декабря/ Радио Sputnik. ВС России в 2023 году получили более 1,7 миллиона единиц вооружения, а также новой и отремонтированной техники, говорится в отчетах министерства обороны о деятельности за текущий год.

"В ВС РФ поступило основных новых и отремонтированных образцов вооружения, военной и специальной техники более 1,7 млн единиц", – указывается в материалах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что было поставлено свыше 4,25 тысячи единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 3,9 тысячи единиц бронетанкового оружия и свыше 16 тысяч единиц автомобильной техники.

Радио Sputnik сообщало, что гособоронзаказ на Су-57 вырос вдвое за 2023 год.