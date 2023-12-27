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РИА Новости

ВС РФ получили более 1,7 миллиона единиц вооружения и техники в 2023 году

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Российские военнослужащие на танке Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие на танке Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Минобороны: ВС РФ за год получили свыше 1,7 млн единиц вооружения и техники

МОСКВА, 26 декабря/ Радио Sputnik. ВС России в 2023 году получили более 1,7 миллиона единиц вооружения, а также новой и отремонтированной техники, говорится в отчетах министерства обороны о деятельности за текущий год.

"В ВС РФ поступило основных новых и отремонтированных образцов вооружения, военной и специальной техники более 1,7 млн единиц", – указывается в материалах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что было поставлено свыше 4,25 тысячи единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 3,9 тысячи единиц бронетанкового оружия и свыше 16 тысяч единиц автомобильной техники.

Радио Sputnik сообщало, что гособоронзаказ на Су-57 вырос вдвое за 2023 год.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
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