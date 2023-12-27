Подбит корабль, есть жертвы. Что известно о ракетной атаке ВСУ на порт Феодосии

Удар по десантному кораблю «Новочеркасск» в порту Феодосии.

МО РФ: ВСУ ударом повредили десантный корабль «Новочеркасск» в порту Феодосии

Один человек погиб, двое ранены в результате ночной атаки ВСУ на Феодосию, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В результате удара, по данным Минобороны РФ, также получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". Украина тоже понесла потери - были сбиты два Су-24, которые запустили управляемые ракеты по порту города. Подробности - в материале «Газеты.Ru».

Сообщение о ночной атаке близ Феодосии начали появляться в Telegram-каналах около 3:30 мск. Shot написал о громких взрывах над городом и работе системы ПВО.

«Было слышно несколько хлопков в районе порта, после этого в небе появились следы дыма», - говорится в посте со ссылкой на очевицев.

В 4:16 о "вражеской атаке" сообщил глава Крыма Сергей Аксенов:

«Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован».

Руководитель региона добавил, что жители нескольких близлежащих домов будут отселены. На месте происшествия работают профильные службы, а он лично контролирует ситуацию.

Пострадавшие и повреждение вокзала

Telegram-канал Baza уточнил, что от взрыва в ближайших домах выбило стекла.

Оперативный штаб сообщал о приостановке движения по Крымскому мосту в 2:31, его возобновили спустя час с лишним - в 3:42.

Telegram-канал «ЧП Феодосия» выложил видео из поврежденного железнодорожного вокзала города. Согласно публикации, взрывной волной там выбило окна, осыпалась штукатурка.

«Обращаем Ваше внимание, что по техническим причинам 26 декабря 2023 года поезда №7110 Феодосия - Джанкой и №6750 Феодосия - Джанкой будут отправляться со станции Айвазовская», - написало в Telegram-канале ФГУП «КЖД» - Крымская железная дорога».

Глава региона уточнил, что в результате произошедшего были повреждены шесть зданий, у которых в основном выбиты окна.

«К сожалению, в результате вражеской атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены...Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых», - написал Аксенов.

Он подчеркнул, что ограничений пассажирских перевозок нет.

По данным Baza, площадь возгорания в порту составила более 1 тыс. метров.

Подбитый «Новочеркасск»

Командование Воздушных сил ВСУ в своем Telegram-канале отчиталось о поражении большого десантного корабля Черноморского флота РФ «Новочеркасск». Как сообщили военные, удар был нанесен крылатыми ракетами.

«А флота на России становится все меньше!.. Благодарю пилотов Воздушных сил и всех причастных за филигранную работу», - написал в своем Telegram командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Минобороны РФ подтвердило информацию о повреждении «Новочеркасска»:

«Большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждения в Феодосии сегодня ночью в ходе отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет».

В ведомстве добавили, что в ходе противовоздушного боя средствами ПВО были уничтожены два украинских Су-24, осуществлявших пуск ракет.

Потери кораблей РФ

14 апреля 2022 года был потерян флагман Черноморского флота, крейсер «Москва».

По версии Минобороны РФ, корабль потерял остойчивость (cвойство судна плавать, не теряя положения равновесия) из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса.

"В условиях штормового волнения моря корабль затонул», - сообщили в оборонном ведомстве.

Сначала в Минобороны заявили об эвакуации экипажа судна, но потом уточнили, что погиб один военнослужащий, еще 27 членов команды пропали без вести. В ВСУ утверждали, что поразили «Москву» с помощью двух крылатых ракет «Нептун».

В марте 2022 года ВСУ сообщали об авиаударе по порту Бердянска, в ходе которого якобы был уничтожен большой десантный корабль «Саратов» Черноморского флота РФ, а также получили повреждения десантные корабли «Цезарь Куников» и «Новочеркасск».

Спустя год в Севастополе в честь погибших российских моряков была открыта памятная доска.

"Год назад в ходе боевых действий мы потеряли большой десантный корабль "Саратов", потеряли личный состав десантных кораблей "Саратов", "Новочеркасск" и "Цезарь Куников", - заявил на церемонии командир Крымской военно-морской базы Черноморского флота РФ, контр-адмирал Феликс Меньков.

Алексей Пермяков