Министр обороны России провел итоговое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил

ЦАМТО, 26 декабря. В Национальном центре управления обороной РФ под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 26 декабря состоялось итоговое тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, начиная работу, Сергей Шойгу напомнил, что на расширенном заседании Коллегии Минобороны России с участием Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина были подведены итоги уходящего 2023 года.

"Верховный Главнокомандующий высоко оценил работу руководства и личного состава Министерства обороны, поблагодарил за добросовестное выполнение поставленных задач", – сообщил глава военного ведомства.

Основные усилия в уходящем году, продолжил министр обороны, были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них – сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена.

Этому способствовало несколько определяющих факторов – создание эффективной системы оборонительных рубежей, высокая боеспособность всех частей и подразделений, надежность и результативность российской военной техники. И прежде всего, как подчеркнул глава российского военного ведомства, – умелые и решительные действия защитников Отечества, которые самоотверженно обеспечивают безопасность страны и ее граждан.

"Помним каждого боевого товарища, отдавшего жизнь при выполнении поставленных Родиной задач", – сказал Сергей Шойгу.

Он также добавил, что всесторонняя поддержка родных погибших, а также социальная защита всех участников специальной операции и членов их семей была и остается в числе приоритетов Минобороны России.

Далее глава военного ведомства сообщил, что для бесперебойного снабжения войск, задействованных в зоне специальной военной операции, предприятия оборонно-промышленного комплекса в разы нарастили выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и средств поражения, многие перешли на круглосуточный режим работы.

"По сути, работники ОПК бросили вызов хваленому западному военно-техническому потенциалу", – отметил Сергей Шойгу.

Не менее значимой, по мнению министра обороны, была помощь личному составу со стороны гражданского общества.

"Хочу отметить беспрецедентную поддержку нашего народа, который благодаря патриотическому настрою и сплоченности является надежной опорой бойцов специальной военной операции. Подчеркну, что именно всеобщие усилия в тылу и на фронте помогли сегодня нашим войскам завладеть инициативой на линии боевого соприкосновения с противником", – сказал глава военного ведомства.

Сергей Шойгу также сообщил, что Армия России постоянно занимает более выгодные позиции и расширяет подконтрольные территории на всех направлениях.

"Мы последовательно идем к достижению заявленных целей спецоперации", – добавил министр обороны РФ.

"В складывающейся обстановке Министерство обороны продолжает плановую деятельность по строительству крепких, надежных, хорошо оснащенных, мотивированных Вооруженных Сил. Только так можно обеспечить мирное социально-экономическое развитие нашей страны и создать условия по стабилизации ситуации в отдельных конфликтных регионах и мире в целом", – выразил уверенность глава военного ведомства.

В завершение селекторного совещания Сергей Шойгу поздравил всех присутствующих с наступающим Новым годом, поблагодарил за проделанную в уходящем году работу, честное и ответственное отношение к порученному делу, пожелал крепкого здоровья, успешного достижения намеченных целей и всего наилучшего.

"На расширенном заседании Коллегии Верховный Главнокомандующий поставил перед Министерством обороны приоритетные задачи на 2024 год. Об этом мы поговорим на январском селекторном совещании", – заключил министр обороны.