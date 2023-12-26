Путин заявил о выходе ВС РФ на оперативный простор после взятия Марьинки

Со взятием Марьинки российская армия отодвигает от боевые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) от Донецка, освобождение города позволяет Вооруженным силам (ВС) РФ выйти на оперативный простор. Об этом 25 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства попросил министра обороны РФ Сергея Шойгу передать слова благодарности военным, которые принимали участие в освобождении города.

«Здесь, как минимум, два положительных эффекта. Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника. <...> Это успех», — отметил глава государства.

Путин добавил, что проведенная операция является успехом наших военных, так как взломав данный укрепрайон, российские войска получают возможность идти дальше. Кроме того, он указал, что особо отличившихся участников боев нужно представить к государственным наградам.

«Наши военнослужащие воевали в высшей степени достойно. Безусловно, они достойны государственных наград. Есть командиры и бойцы, которые уже сейчас известны. Командирам понятно, как они воевали. Один из них — Трошин Александр Константинович. Он — командир танкового батальона и старший лейтенант», — отметил Путин, обращаясь к Шойгу.

Ранее 25 декабря Шойгу доложил президенту, что город Марьинка, расположенный к западу от Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР), полностью освобожден российскими силами от подразделений украинских боевиков. Шойгу отметил, что в результате работа украинской артиллерии существенно отодвигается на запад от Донецка, что позволяет более эффективно защищать город от ударов ВСУ.

Ранее «Известия» писали, что контроль над городом является ключом к продвижению российских военных в сторону следующих населенных пунктов. В частности, открывается выход на Курахово — важный транспортный узел.

С начала лета российские силы начали успешное продвижение на этом участке фронта. Сообщалось, что под контроль уже взято примерно 70% города. Бои продолжались, российские силы регулярно отбивали попытки Вооруженных сил Украины атаковать. ВС РФ продолжали продвигаться вглубь, не забывая о необходимости эвакуировать гражданское население.

17 декабря на всю страну стало известно о гибели в боях за Марьинку военнослужащего Романа Рудакова из города Батайск Ростовской области. Перед смертью он написал свою последнюю просьбу на камне. В ней боец попросил позаботиться о его матери, сестре и брате. Камень нашли во время зачистки территории от украинских боевиков. Позднее стало известно, что штурмовая группа 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии, в которой сражался Рудаков, предварительно, попала в засаду и была окружена. Военные, лишившиеся связи, держали оборону из последних сил.

В тот же день Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего, окружив заботой его семью.

Вооруженные формирования Украины с 2014 года превращали Марьинку в подземный укрепрайон, включающий в себя бетонные блиндажи и ходы сообщений, что дало возможность украинским боевикам скрытно перемещаться и долго оборонять город. Там же было создано две линии обороны с большим количеством артиллерии. Первые удары по городу были нанесены в ночь на 12 июля 2014 года, когда Украина обстреляла жилые кварталы из тяжелой артиллерии. Погибло сразу 30 мирных жителей ДНР.

Спецоперация, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.