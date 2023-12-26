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ТАСС

"Калашников" за 2023 год с запуском в серию ПЛК в пять раз увеличил выпуск пистолетов

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Компактный пистолет ПЛК
Компактный пистолет ПЛК.
Источник изображения: © Фото : Концерн "Калашников"

По словам президента концерна Алана Лушникова, в 2023 году первая большая партия отгружена министерству внутренних дел

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Концерн "Калашников" за 2023 год в пять раз нарастил выпуск пистолетов с запуском в серию компактного пистолета Лебедева (ПЛК) и поставкой его для МВД РФ, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" президент концерна Алан Лушников.

"По стрелковому вооружению: по пистолетам боевым, мы например, в 2023 году в пять раз нарастили производство на Ижевском механическом заводе. Это обусловлено тем, что мы запустили новый пистолет, - пистолет Лебедева компактный. В этом году первая большая партия отгружена министерству внутренних дел. Это очень хороший, крупный заказ", - сказал он. 

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Страны
Россия
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