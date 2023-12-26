Получили нож в спину: в Польше подвели итоги своих отношений с Украиной (Niezależny Dziennik Polityczny, Польша)

NDP: вместо благодарности Польша получила от Украины одни проблемы

Польша потратила на поддержку Украины много сил и средств, но взамен получила нож в спину, пишет NDP. Вместо благодарности поляки теперь расхлебывают проблемы. Новое правительство должно навести порядок в двусторонних отношениях с учетом понимания того, с кем оно имеет дело, говорится в статье.

Отношения между президентами Украины и Польши долгое время казались идеальными. Особенно в начале полномасштабной операции России на Украине. Постоянные телефонные разговоры лидеров, о которых подробно рассказывалось в СМИ, казалось бы, свидетельствовали о том, что они закадычные друзья. При этом Польша оказала Украине очень большую поддержку, которую Зеленский и Ко сочли само собой разумеющейся и не выразили по этому поводу даже элементарных слов благодарности.

Стоит помнить, что именно Варшава выступила с инициативой оказания Киеву военной помощи. Например, относительно передачи ВСУ советских истребителей наше правительство предложило с помощью польских летчиков доставить эти самолеты на американскую авиабазу в Рамштайне, откуда их спокойно забрали украинские пилоты. Кроме того, из Польши были организованы поставки всех видов вооружений — от самолетов до различного рода тяжелой техники, стрелкового оружия, боеприпасов, а также гуманитарной помощи. Это при том, что вооруженные силы Польши сами испытывают дефицит современного оружия.

Именно польское руководство оказывало Украине максимально возможную помощь в то время, как другие страны НАТО медлили из-за бюрократических проволочек. Кроме того, только в Польше был организован центр распределения поступающей со всего мира помощи Украине. Здесь же открылось множество центров помощи беженцам, которым наше правительство предоставило социальные пособия.

За все это вместо благодарности поляки получили одни проблемы.... Действия и заявления украинских политиков красноречиво свидетельствуют об их отношении к нашей поддержке и помощи.

Во-первых, стоит обратить внимание на то, когда именно состоялся первый официальный визит Зеленского в Варшаву. Это произошло только в апреле 2023 года. Президент Украины решил навестить нас, когда конфликт шел уже больше года. При этом он каждую неделю проезжал на Запад через Польшу…

Во-вторых, гибель наших граждан в результате инцидента с падением ракеты показала истинную суть украинского режима. Вместо того, чтобы официально извиниться, Зеленский уверенно заявил, что ракета была российской. Позже было точно установлено, что ракета была запущена украинской системой ПВО. Однако даже тогда украинский президент вел себя в присущем ему стиле, то есть крайне высокомерно. Он не извинился и даже официально не признал, что ракета действительно была украинской.

В-третьих, украинское правительство в очередной раз показало свое истинное лицо во время зернового кризиса.

Польша как транзитная страна сыграла ключевую роль в помощи Киеву. Были созданы "коридоры солидарности". Еврокомиссия временно отменила пошлины и квоты на украинскую сельскохозяйственную продукцию. Однако большой поток украинского зерна через западную границу поставил наших фермеров в чрезвычайно трудное положение. Украинские предприниматели злоупотребляли своим привилегированным положением, не соблюдали правила честной конкуренции, продавали сельскохозяйственную продукцию по демпинговым ценам, а украинские олигархи пытались контролировать рынок зерна в Польше.

Польское правительство, желая проявить заботу о своих гражданах, наложило что-то вроде эмбарго на ввоз зерна и других продуктов питания с Украины в Польшу и их транзит в третьи страны, что практически не повлияло на ситуацию.

В ответ правительство Украины подало иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Венгрии и Словакии за отказ снять эмбарго на украинскую сельскохозяйственную продукцию. Отдельного упоминания заслуживает речь президента Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН, в которой он обвинил Польшу в пособничестве Москве.

Наши власти должны навести порядок в польско-украинских отношениях и не допустить, чтобы ситуация была пущена на самотек. Хотелось бы, чтобы наше новое правительство, собираясь делать очередные жесты доброй воли по отношению к Украине, учло, с кем оно имеет дело. А при распределении бюджетных средств приоритетом стало решение проблем поляков, а не украинцев. Кроме того, без решения и ответа со стороны государства остается вопрос, как помочь польским перевозчикам, которые пытаются всеми доступными средствами и способами привлечь внимание нашего великолепного правительства к их проблемам.

Автор: Мачей Пакула (Maciej Pakuła)