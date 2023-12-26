«Русские очень хорошо копают»: в зарубежной прессе назвали причину быстрого закрепления ВС РФ на новых позициях

Источник изображения: topwar.ru
После стабилизации линии фронта и насыщения боевых порядков ВС РФ личным составом российская оборона трансформировалась из очаговой в сплошной фронт. Это позволило развернуть фортификационные работы по всей линии соприкосновения и существенно развить инженерные навыки бойцов.
Готовность работать лопатой стала одним из основных факторов продвижения российских войск в Авдеевке, считавшейся украинским командованием неприступным укрепленным районом.
- говорится в зарубежном издании Pucará Defensa, называя причину быстрого закрепления ВС РФ на новых рубежах.
Как указывается, обустроив передний край, русские начинают прокладывать ходы сообщения с тыловыми районами, через которые осуществляется относительно безопасная доставка припасов и пополнения. Порой эти коммуникационные траншеи превращаются в туннели.
- заметил по этому поводу один из украинских солдат.
В Авдеевке российские бойцы, обустроив свои места расположения, начинают вести подкопы по направлению к противнику. Выйдя на его позиции, под ними закладывается взрывчатка, подрыв которой обрушает линию обороны неприятеля. Откопав после этого туннель, российские подразделения заходят на вражеские позиции и проводят зачистку, беря под свой контроль оборонительную линию противника.
- говорится в прессе.