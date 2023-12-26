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После стабилизации линии фронта и насыщения боевых порядков ВС РФ личным составом российская оборона трансформировалась из очаговой в сплошной фронт. Это позволило развернуть фортификационные работы по всей линии соприкосновения и существенно развить инженерные навыки бойцов.

Готовность работать лопатой стала одним из основных факторов продвижения российских войск в Авдеевке, считавшейся украинским командованием неприступным укрепленным районом.

Одна из вещей, которые русские делают очень хорошо, лучше, чем украинцы, - это копают. Как только солдаты занимают новые позиции, они сразу же начинают копать для их удержания

- говорится в зарубежном издании Pucará Defensa, называя причину быстрого закрепления ВС РФ на новых рубежах.

Как указывается, обустроив передний край, русские начинают прокладывать ходы сообщения с тыловыми районами, через которые осуществляется относительно безопасная доставка припасов и пополнения. Порой эти коммуникационные траншеи превращаются в туннели.

Русские роют как кроты. Они зашли в одну деревню, а через 3 километра вышли в другой. А наши пришли, сели в разваливающуюся траншею или яму и курят

- заметил по этому поводу один из украинских солдат.

В Авдеевке российские бойцы, обустроив свои места расположения, начинают вести подкопы по направлению к противнику. Выйдя на его позиции, под ними закладывается взрывчатка, подрыв которой обрушает линию обороны неприятеля. Откопав после этого туннель, российские подразделения заходят на вражеские позиции и проводят зачистку, беря под свой контроль оборонительную линию противника.

Украинцы должны улучшить свои методы обороны: они должны научиться закрепляться так, как это делают сегодня русские

- говорится в прессе.