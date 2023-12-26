Войти
Военное обозрение

«Русские очень хорошо копают»: в зарубежной прессе назвали причину быстрого закрепления ВС РФ на новых позициях

508
0
0

Источник изображения: topwar.ru

После стабилизации линии фронта и насыщения боевых порядков ВС РФ личным составом российская оборона трансформировалась из очаговой в сплошной фронт. Это позволило развернуть фортификационные работы по всей линии соприкосновения и существенно развить инженерные навыки бойцов.

Готовность работать лопатой стала одним из основных факторов продвижения российских войск в Авдеевке, считавшейся украинским командованием неприступным укрепленным районом.

Одна из вещей, которые русские делают очень хорошо, лучше, чем украинцы, - это копают. Как только солдаты занимают новые позиции, они сразу же начинают копать для их удержания

- говорится в зарубежном издании Pucará Defensa, называя причину быстрого закрепления ВС РФ на новых рубежах.

Как указывается, обустроив передний край, русские начинают прокладывать ходы сообщения с тыловыми районами, через которые осуществляется относительно безопасная доставка припасов и пополнения. Порой эти коммуникационные траншеи превращаются в туннели.

Русские роют как кроты. Они зашли в одну деревню, а через 3 километра вышли в другой. А наши пришли, сели в разваливающуюся траншею или яму и курят

- заметил по этому поводу один из украинских солдат.

В Авдеевке российские бойцы, обустроив свои места расположения, начинают вести подкопы по направлению к противнику. Выйдя на его позиции, под ними закладывается взрывчатка, подрыв которой обрушает линию обороны неприятеля. Откопав после этого туннель, российские подразделения заходят на вражеские позиции и проводят зачистку, беря под свой контроль оборонительную линию противника.

Украинцы должны улучшить свои методы обороны: они должны научиться закрепляться так, как это делают сегодня русские

- говорится в прессе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
06.01.2016
РВСН будут оснащены новой системой боевого управления в 2016 году
01.06.2015
Миф о "гибридной войне"
04.02.2015
Минобороны РФ получило опробованную на Играх-2014 РЛС "Гармонь"
03.07.2013
Генштаб получит передвижной штаб-контейнер на случай войны
24.09.2012
Минобороны РФ обсуждает в Киеве вопросы покупки двух строящихся в Украине Ан-70
17.09.2010
Гейтс уверен, что новый Договор по СНВ будет ратифицирован в ближайшие недели
29.01.2007
Военно-техническое сотрудничество России и Индии остается опорой их стратегического партнерства
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.12 13:04
  • 199
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 26.12 13:02
  • 57698
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.12 09:59
  • 1
Украинские СМИ впервые показали морской дрон «Козак Мамай»
  • 26.12 09:10
  • 451
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 26.12 05:59
  • 2
ВКС России получили пятый в 2023 году новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 26.12 03:41
  • 1
Названа особенность российского боевого дрона "Термит"
  • 26.12 01:16
  • 332
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.12 12:27
  • 2
США в обход НАТО готовят Скандинавию к войне с Россией
  • 25.12 08:41
  • 1
"Пешки и богатый дурачок". США надули Прибалтику и Финляндию (Sohu, Китай)
  • 25.12 01:29
  • 1
"Киев падет": в США испугались участи Украины после наступления России (The Hill, США)
  • 25.12 01:17
  • 1
США назвали стратегической целью привлечение РФ к восстановлению Украины
  • 24.12 20:44
  • 1
«Станет самым совершенным танком в мире»: Венгрия вошла в программу создания танка Panther KF51
  • 24.12 18:22
  • 6
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 24.12 06:22
  • 1226
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.12 11:13
  • 0
ОДКБ: «Минск задал высокий темп»