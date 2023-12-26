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Интерфакс-АВН

На выставке-форуме "Россия" в Москве к новому году заработает павильон Минобороны

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Символы СВО "Zа победу" на ВДНХ в Москве. на ВДНХ в Москве
Символы СВО "Zа победу" на ВДНХ в Москве. на ВДНХ в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Москва. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - Российское военное ведомство в канун нового года откроет на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве тематический павильон, связанный с профессиональной ориентацией, сообщило Минобороны России.

"В составе экспозиции павильона будут оборудованы секторы "Военное образование министерства обороны РФ", "Умный" класс Суворовского военного училища с системой "умных" парт и автоматизации учебного процесса, лаборатории программирования и киберспорта, зона "Профессии министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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