На выставке-форуме "Россия" в Москве к новому году заработает павильон Минобороны

Символы СВО "Zа победу" на ВДНХ в Москве. на ВДНХ в Москве.

Москва. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - Российское военное ведомство в канун нового года откроет на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве тематический павильон, связанный с профессиональной ориентацией, сообщило Минобороны России.

"В составе экспозиции павильона будут оборудованы секторы "Военное образование министерства обороны РФ", "Умный" класс Суворовского военного училища с системой "умных" парт и автоматизации учебного процесса, лаборатории программирования и киберспорта, зона "Профессии министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.