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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Аэродромная сеть ВКС России до и после реформы 2008-2009 гг в приграничных с Финляндией областях

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Аэродромная сеть ВКС России до и после реформы 2008-2009 гг в приграничных с Финляндией областях
Аэродромная сеть ВКС России до и после реформы 2008-2009 гг в приграничных с Финляндией областях.
Источник изображения: belvpo.com

На сегодняшний день согласно официальным данным МО РФ, ВКС России эксплуатируют в Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия всего 10 аэродромов военного и совместного базирования, а еще 9 аэродромов являются заброшенными, или переведены в запасные после 2009 года.

На видео наглядно паказано, какие аэродромы после 2009 года не эксплуатируются.

Таким образом, действующими остаются около 10 аэродромов военного и совместного базирования в приграничных с Финляндией областях:

- в Мурманской области - 6 аэродромов военного и совместного базирования, в том числе аэродром дальней авиации «Оленья», на котором дислоцируются Ту-22 (обозначен на карте пульсирующим красным) (заброшенно - 5);

- в Республике Карелия - 1 аэродром совместного базирования в Петрозаводске (Су-27, Су-27П);

- в Ленинградской области - 3 аэродрома совместного базирования (заброшенно - 4).


Аэродромная сеть.
Источник: www.belvpo.com

Ни для кого не секрет, что точный количественный и качественный состав авиации ВС РФ является секретной информацией. Однако, считаем важным уже сегодня говорить о том, в каком состоянии находятся военные аэродромы ЗВО на фоне развертывания американских войск в Финляндии, в частности, рассматривая переброску носителей ядерного оружия – истребителей F-35.

Только по официальной информации на авиабазе ВВС в Лапландии, вблизи города Рованиеми к 2026 году будет дислоцироваться около 64 таких истребителей.

Подчеркнем, что известно о как минимум 9 аэродромах военного и совместного базирования выведенных из эксплуатации в приграничных с Финляндией областях ЗВО, ВПП демонтированы, либо аэродромы переведены в состав запасных и переданы комендатуре.

В нашем следующем материале, для сравнения, мы рассмотрим аэродромную сеть Финляндии.

Видео смотрите на телеграм БелВПО.

Николай Крылов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
США
Финляндия
Продукция
F-35
Су-27
Ту-22
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Ядерный щит
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