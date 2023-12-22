Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Аэродромная сеть ВКС России до и после реформы 2008-2009 гг в приграничных с Финляндией областях

300
0
0
Аэродромная сеть ВКС России до и после реформы 2008-2009 гг в приграничных с Финляндией областях
Аэродромная сеть ВКС России до и после реформы 2008-2009 гг в приграничных с Финляндией областях.
Источник изображения: belvpo.com

На сегодняшний день согласно официальным данным МО РФ, ВКС России эксплуатируют в Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия всего 10 аэродромов военного и совместного базирования, а еще 9 аэродромов являются заброшенными, или переведены в запасные после 2009 года.

На видео наглядно паказано, какие аэродромы после 2009 года не эксплуатируются.

Обозначения:

🟠 - военные аэродромы и аэродромы совместного базаирования, заброшенные, выведенные из строя или переданные комендатуре после 2009 года;

🔴 - эксплуатируются на сегодняшний день.

Таким образом, действующими остаются около 10 аэродромов военного и совместного базирования в приграничных с Финляндией областях:

📍 в Мурманской области - 6 аэродромов военного и совместного базирования, в том числе аэродром дальней авиации «Оленья», на котором дислоцируются Ту-22 (обозначен на карте пульсирующим красным) (заброшенно - 5);

📍 в Республике Карелия - 1 аэродром совместного базирования в Петрозаводске (Су-27, Су-27П);

📍 в Ленинградской области - 3 аэродрома совместного базирования (заброшенно - 4).


Аэродромная сеть.
Источник: www.belvpo.com

Ни для кого не секрет, что точный количественный и качественный состав авиации ВС РФ является секретной информацией. Однако, считаем важным уже сегодня говорить о том, в каком состоянии находятся военные аэродромы ЗВО на фоне развертывания американских войск в Финляндии, в частности, рассматривая переброску носителей ядерного оружия – истребителей F-35.

Только по официальной информации на авиабазе ВВС в Лапландии, вблизи города Рованиеми к 2026 году будет дислоцироваться около 64 таких истребителей.

Подчеркнем, что известно о как минимум 9 аэродромах военного и совместного базирования выведенных из эксплуатации в приграничных с Финляндией областях ЗВО, ВПП демонтированы, либо аэродромы переведены в состав запасных и переданы комендатуре.

В нашем следующем материале, для сравнения, мы рассмотрим аэродромную сеть Финляндии.

Видео смотрите на телеграм БелВПО.

Николай Крылов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Финляндия
Продукция
F-35
Су-27
Ту-22
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
10.10.2022
У России крупнейший ядерный арсенал. Силы НАТО будут уничтожены за полчаса
05.01.2021
2030: пять стран с самой сильной авиацией (The National Interest, США)
14.11.2019
Business Insider (США): на фоне напряженности в отношениях с Россией НАТО хочет усилить свои позиции в морях вокруг Европы
12.04.2019
Предполетные ожидания: когда Су-57 заступят на боевое дежурство
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
12.01.2015
Самое смертоносное оружие на планете: самые грозные самолеты ("The National Interest", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 05:23
  • 57587
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.12 04:55
  • 4
В российском регионе возобновили производство двигателей для танков Т-80
  • 22.12 01:29
  • 1
В Словакии допустили референдум о присоединении всей Украины к России (Hlavný dennik, Словакия)
  • 21.12 15:47
  • 1
General Electric разрабатывает двигатель для гиперзвуковой ракеты
  • 21.12 13:54
  • 190
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 21.12 13:47
  • 0
Аэродромная сеть ВКС России до и после реформы 2008-2009 гг в приграничных с Финляндией областях (ВИДЕО)
  • 21.12 06:17
  • 1
Дальняя авиация РФ в 2024 году получит совершенно новые боевые самолеты
  • 20.12 19:00
  • 40
Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2"
  • 20.12 17:04
  • 1
Министр обороны Германии заявил, что знает планы Путина (Pravda, Словакия)
  • 20.12 15:49
  • 1
СМИ: Меркель могла бы стать главным претендентом на роль посредника по Украине
  • 20.12 14:31
  • 0
Новые власти Польши намерены вернуть утраченные позиции в Евросоюзе
  • 20.12 05:57
  • 1
Никита Михалков: России больше не нужно окно в Европу, которая окончательно деградировала
  • 20.12 05:35
  • 390
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 19.12 16:59
  • 1
Raytheon создает для DARPA беспроводной «энергетический Интернет»
  • 19.12 16:33
  • 1
Предотвратить развитие ИИ невозможно, значит, нужно возглавить — Владимир Путин