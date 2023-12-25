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Техкульт

В «Ростехе» задумались о создании компьютерной игры со своей продукцией

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«Ростех» создаст компьютерную игру

В госкорпорации «Ростех» задумались о создании отечественной компьютерной игры с боевой техникой и вооружением, выпускаемой на ее предприятиях, и уже обсуждают вопросы по жанру и программной платформе будущей игры.

В «Ростехе» подтвердили, что идет обсуждение жанра грядущей игры, выбор платформы, ее общей концепции, подбираются партнеры и рассчитывается бюджет. На сегодняшний день уже ясно, что данный продукт будет ориентирован на культуру России и будет отличаться развлекательным, образовательным и воспитательным характером. При этом отмечается, что в будущей игре от «Ростеха» могут применять арт-объекты, подготовленные в ходе реализации проекта под названием «Боевые монстры Ростеха» — речь идет о технике и различном вооружении корпорации, представленных на изображениях в виде невероятных существ, но хорошо узнаваемых.

«Ростех» создаст компьютерную игру

К примеру, российский основной боевой танк модели Т-90М, также проходящий под шифром «Прорыв», показан как огромный робот-медведь с танковой башней и, конечно же, орудием. А известный во всем мире «Панцирь-С» стал механическим роботом-носорогом, несущим на спине зенитно-ракетный комплекс.

«Ростех» создаст компьютерную игру

При всем этом в «Ростехе» заметили, что разработанные на Западе игры довольно часто имеют негативный уклон в плане отношения к исконным русским традициям, культуре, а отечественные игровые продукты с «правильными» ценностями вполне смогут составить серьезную конкуренцию многим зарубежным играм.

Макс Антонов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Т-90 "Владимир"
Компании
Ростех
Проекты
ИТ
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